Une victoire sans convaincre. Le Portugal s'est timidement imposé face à l'Azerbaïdjan (1-0) mercredi soir, à l'Allianz Stadium de Turin. Pas flamboyants malgré pléthore d'occasions, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo se sont contentés d'un but contre son camp de Maksim Medvedev en première période pour bien démarrer leur campagne de qualification pour le Mondial 2022. Ils devront toutefois montrer autre chose en Serbie, samedi, pour espérer sortir vainqueur du choc de ce groupe A.

Au coup d'envoi, on ne donnait pas très cher de la peau des Azerbaïdjanais, modestes 108e du classement FIFA, face à l'armada offensive déployée par Fernando Santos. Mais le festival n'a finalement pas eu lieu. Si les Lusitaniens n'ont perdu aucune de leurs huit confrontations contre les Azéris, ils ne doivent leur victoire ce mercredi soir qu'à un but contre son camp de Medvedev, après une bourde du gardien adverse (1-0, 37e). Le scénario est un peu absurde pour des Portugais qui ont fait feu de tout bois en première période. La sentence aurait pu venir d'un Joao Cancelo très offensif, dont les tentatives ont obligé Shahrudin Mahammadaliyev à de belles horizontales (10e, 33e).

Pas de 103e but pour Ronaldo

Mais les hommes de Santos ont usé et abusé des centres à destination de Cristiano Ronaldo, en quête de sa 103e réalisation avec la sélection. Ils ont surtout manqué de précision dans le dernier geste, terminant la rencontre avec 14 tirs cadrés sur 28 tentés. Les apparitions successives de Bruno Fernandes et de Joao Felix n'ont pas solutionné ce manque de justesse et les défenseurs portugais ont même un peu souffert face aux quelques offensives azerbaïdjanaises.

Lesquelles ont notamment obligé Anthony Lopes à une sortie périlleuse (71e). Pour voir le verre à moitié plein, il faut retenir que le Portugal a cassé cette bien mauvaise habitude de ne pas gagner son premier match de campagne de qualification, le dernier succès inaugural remontant à 2012, au Luxembourg (2-1). Mais la chance risque de ne pas leur sourire autant samedi soir face aux Serbes, vainqueurs au forceps de l'Irlande (3-2)...

