L'Australie a poursuivi jeudi sa marche sans faute vers la Coupe du monde 2022 en écrasant Oman (3-1) et réalisant ainsi un record mondial de 11 victoires consécutives dans les matches de qualification. Awer Mabil a ouvert la marque à la 9e minute tandis que Martin Boyle et Mitchel Duke ont aggravé le score après la mi-temps, lors de cette rencontre comptant pour le Groupe B de la Zone Asie.

Avec onze victoires dans les qualifications pour une Coupe du monde (trois lors de la phase actuelle et huit au cours des phases précédentes), l'Australie dépasse le Mexique, l'Espagne et l'Allemagne qui avaient eux obtenu dix victoires d'affilée durant les campagnes de qualification de 2006, 2010 et 2018. Dans son groupe, l'Australie est a égalité de points avec l'Arabie saoudite mais avec un meilleur nombre de buts marqués.

