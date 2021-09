Rentrée poussive pour les Bleus de Didier Deschamps. Alors qu’il y avait la désillusion de l’Euro 2020 à oublier, l’Équipe de France n’a pas su obtenir mieux qu’un match nul face à la Bosnie d’Edin Dzeko, à Strasbourg (1-1), mercredi soir. Menée au score, la France est revenue grâce à un but un peu chanceux d’Antoine Griezmann et s’est compliquée la tâche en évoluant à 10 contre 11 peu après la pause, en raison de l’expulsion de Jules Koundé. Il n’y a pas, encore, péril dans la demeure pour autant : toujours invaincus, les Bleus conservent quatre points d’avance dans leur groupe des Éliminatoires pour la Coupe du monde 2022. Car l’Ukraine, son futur adversaire, a partagé les points avec le Kazakhstan (2-2).

La rentrée vient à peine de démarrer que, déjà, les Bleus ont des devoirs à faire. Face à la Bosnie, les carences passées n'ont pas disparu, loin de là. Et le résultat vient confirmer ce qu’on pouvait craindre après l’élimination précoce à l’Euro 2020 : la France n’est plus irrésistible. Il y a eu des bons élèves dans ce match, à l’image de Paul Pogba et de ses ouvertures sublimes souvent mal payées, ou encore Kylian Mbappé, qui gagnerait sans doute à s’installer dans l’axe plutôt qu'à passer son temps à repiquer depuis le couloir gauche. Il y en a eu des mauvais, aussi. Comme Thomas Lemar, coupable d’une perte de balle ayant permis à Edin Dzeko de se fendre d’un enchaînement parfait pour tromper Hugo Lloris (0-1, 36e).

Paradoxalement, les Bleus n’avaient pas loupé leur entame. D’abord généreux dans l'effort, parfois sérieux dans la construction, ils ont souvent mis en péril la défense bosnienne, sans jamais parvenir à la faire craquer. Pour preuve, l’égalisation d’Antoine Griezmann, validée par le VAR, est venue d’un coup de billard avec Dzeko, encore lui, à la réception d’un corner (1-1, 40e). Elle caractérise le problème avec d'un trio d'attaque, de feu sur le papier, mais qui a du mal à transformer la promesse en réalité. On a beaucoup vu Karim Benzema et Kylian Mbappé s’amuser à deux, en laissant un peu de côté leur compère qui, lui, a marqué.

