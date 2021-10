Le Portugal a infligé une correction au Luxembourg (5-0) grâce notamment à un triplé de Cristiano Ronaldo, mardi à Faro (sud) en qualifications pour le Mondial 2022. Avec ce succès, les Portugais totalisent 16 points et restent deuxièmes au classement du groupe A, un point derrière la Serbie, victorieuse de l'Azerbaïdjan dans le même temps (3-1) mais qui compte un match de plus. Les deux équipes, désormais seules capables de se qualifier dans la poule, s'affronteront à Lisbonne le mois prochain lors de l'ultime journée des éliminatoires.

Trois buts de Cristiano Ronaldo dont les deux premiers sur penalty (8e, 13e, 87e), une réalisation de Bruno Fernandes (17e) et une autre de Joao Palhinha (69e) ont donné des airs de promenade au triomphe portugais. Les champions d'Europe 2016, jamais véritablement inquiétés, ont asphyxié le Luxembourg et trouvé la faille d'entrée de jeu. Slalomant dans la défense de la 94e nation au classement FIFA, Bernardo Silva a été stoppé irrégulièrement par Sébastien Thill dans la surface, "CR7" transformant en force en plein milieu de la cage pour ouvrir le score (8e, 1-0).

Qualif. Coupe du monde Brève échauffourée entre supporters hongrois et la police anglaise IL Y A UNE HEURE

“Les Bleus n’aiment pas le confort, ils ont besoin d’être bousculés”

Dans la foulée, le quintuple Ballon d'or a lui-même obtenu un penalty en étant fauché par le gardien luxembourgeois Anthony Moris après une bonne percée. Cette fois, le capitaine portugais a tiré sur la droite pour faire le break (13e, 2-0). Seulement quelques minutes plus tard, Bernardo Silva, très en jambes, a servi Bruno Fernandes à la limite du hors-jeu en pleine surface, le maestro de Manchester United décochant une puissante frappe croisée seulement effleurée par Moris (17e, 3-0).

A partir de ce moment, la Seleçao a décidé d'abaisser le rythme du match et de tranquillement gérer son avantage, non sans aggraver le score. Au coeur de la seconde période, Joao Palhinha s'est élevé plus haut que tout le monde sur corner pour inscrire le quatrième but de la tête (4-0, 69e). Cristiano Ronaldo, qui fêtait sa 182e cape, s'est ensuite offert un triplé en reprenant lui aussi de la tête un centre de Ruben Neves (5-0, 87e) et signer par la même occasion sa 115e réalisation en sélection, améliorant toujours plus le record mondial de buts en équipe nationale. La prochaine rencontre du Portugal en éliminatoires de la Coupe du monde 2022 aura lieu le 11 novembre avec un déplacement en Irlande.

Qualif. Coupe du monde Coup d'arrêt pour l'Angleterre IL Y A UNE HEURE