Trois longs matches ! Une disette qu'il n'a jamais connue avec Dortmund, aussi bien en Bundesliga qu'en Ligue des champions. Pour l'insatiable buteur qu'il est, cela fait beaucoup. Imaginez-vous, Erling Haaland est resté muet lors de ses trois dernières apparitions avec la Norvège. Face à l'Irlande du Nord (1-0), à Gibraltar (0-3) et lors de la raclée reçue contre la Turquie (0-3) la semaine passée, le serial-buteur du Borussia n'est pas parvenu à faire trembler les filets une seule fois.

Trois matches, ce n'est cependant pas énorme. Surtout pour un gamin de 20 ans qui compte déjà six buts en neuf sélections avec son pays. Mais Erling Haaland a placé la barre tellement haut avec ses réalisations à foison que les attentes sont grandes. Sans surprise. En Norvège, certains s'interrogent d'ailleurs déjà. Et ce n'est pas seulement lié à son incapacité à affoler les compteurs sous le drapeau de son pays. Ils craignent que le mal soit plus profond. "C'est décevant. Il ne joue pas avec la même confiance qu'il affiche d'habitude", estime Bernt Hulsker, l'ancien joueur devenu consultant dans une interview au magazine "Voetbal International".

Erling Haaland et Alexander Sorloth lors de la rencontre Norvège - Turquie en éliminatoire de la Coupe du monde 2022 Crédit: Getty Images

Il ne sait pas comment s'impliquer

Le constat est en effet clair : Erling Haaland est moins séduisant quand il porte la tunique norvégienne. Face à la Turquie, le jeune buteur a ainsi été muselé. On ne l'a presque pas vu tant il a touché très peu le ballon. Et c'est son attitude qui interpelle. Il ne montre pas la même rage qu'avec Dortmund. Ne semble pas s'impliquer autant. "Quand il perd à Dortmund, il se met en colère. Mais il ne montre rien avec la Norvège. Je ne le reconnais pas", regrette John Arne Riise dans VG, l'ancien international et défenseur de Liverpool.

Un manque d'exigence et d'envie de la part de l'insatiable norvégien ? C'est possible. Et cela peut s’expliquer. En sélection, Haaland ne dispose pas des mêmes arguments qu'en club. Certes, le prometteur Martin Odegaard est là pour l'épauler tout comme Alexander Sorloth (Leipzig). Mais l'équipe scandinave doit encore se trouver, elle qui n'a plus disputé de compétition internationale majeure depuis sa participation au Championnat d'Europe en 2000 et n'a pas décroché de ticket pour l'Euro. "Il n'a pas confiance en ce qui vient de derrière", lance d’ailleurs encore Bernt Hulsker. "Il ne sait pas comment s'impliquer."

Si son sélectionneur Staale Solbakken rappelle qu'il a vu un but être annulé contre la Turquie pour un hors-jeu, il reste cette impression qu'Erling Haaland n'est avec la Norvège que l'ombre de l'avant-centre irrésistible de Dortmund que tous les géants d'Europe espèrent attirer dans leurs filets lors des prochaines fenêtres du mercato. Mais le natif de Leeds, qui porte les espoirs d’un pays sur ses épaules et avait flambé fin 2020 avec six buts en trois capes, a encore le temps pour inverser la tendance. Surtout qu’il n'est évidemment pas le seul responsable de cette situation. "Nous devons nous améliorer. Nous procurer plus de chances. Il faut réussir à le mettre dans de bonnes situations et qu'il s'habitue au reste de l'équipe", conclut Odegaard en bon capitaine sur TV2.

