Petit nouveau parmi les petits nouveaux, Aurélien Tchouameni ne s’était jamais retrouvé sur le gril à Clairefontaine. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le caractère inédit de l’exercice n’a pas perturbé le bizuth, appelé par Didier Deschamps pour la première fois de sa jeune carrière. Le milieu de terrain monégasque, d’un calme olympien et d’une voix aussi assurée que posée, s’est plutôt bien dépatouillé dans l’exercice imposé de la conférence de presse.

Du haut de ses 187 centimètres et de ses 21 printemps, il a avoué le plaisir qui était le sien, de passer d’un bâtiment, celui des Espoirs, à un château, celui des A. "C'est un honneur d'être ici. Au lieu d'aller au bâtiment des Espoirs comme à chaque fois, j'ai pu monter les marches du Château, c'est quelque chose de beau, a-t-il confié. C'est allé très vite, il y avait beaucoup de choses à faire ce matin. J'ai vu le coach, j'ai eu un bel accueil. J'attendais la liste avec un peu d'impatience, j'essayais de faire des prestations en club qui me permettent d'être appelé, et puis j'ai eu le bonheur d'entendre mon nom appelé par le sélectionneur. Une surprise ? Oui et non. Ça fait toujours quelque chose de particulier d'entendre son nom."

L’histoire ne dit pas si Tchouameni dort dans la chambre jadis occupée par Patrick Vieira. Mais le Monégasque se verrait bien suivre la trajectoire du "Long". Parce que le milieu de terrain se nourrit de ce qu’il voit, à droite et à gauche. Et de ceux qui sont passés avant lui, notamment l’homme aux 107 capes. "Grâce à Cesc (Fabregas), j'ai pu avoir le numéro de Patrick Vieira, a-t-il expliqué en conférence de presse. Qu’en a-t-il fait ? Eh bien il l’a appelé, pardi. Autant prendre les (bonnes) infos à la source.

Les Jeux sont digérés

"J'ai eu l'opportunité de le rencontrer quand il entraînait Nice, je me suis dit que cela pouvait être important d'échanger avec lui, et je le remercie. On a parlé de la tactique comme on joue au même poste, il m'a suivi, il regarde mes matches. Il m'a donné des conseils sur les aspects tactiques et la marche à suivre pour la suite de ma carrière, je tâcherai de les suivre." Les modèles sont aussi à ses côtés, désormais. "J'ai beaucoup suivi ce que faisait Paul (Pogba) depuis qu'il a commencé sa carrière, aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir le côtoyer, avec N'Golo (Kanté). J'essaye de m'inspirer de leurs caractéristiques fortes".

En juin, Pogba et Kanté étaient à l’Euro. En juillet, Tchouameni aurait pu, aurait dû même, disputer les Jeux Olympiques. Il a finalement été barré par son club, l’AS Monaco, qui avait une C1 à tenter d’accrocher. Déception digérée ? "L'équipe de France est toujours quelque chose de spécial. J'ai fait toutes les catégories jeunes depuis les moins de 16 ans, à chaque fois que je peux revêtir le maillot, entendre la Marseillaise, c'est fort pour moi et ma famille. Cela a été digéré. J'avais cette volonté d'y participer, c'est quelque chose d'important, ce n'est pas donné à tout le monde de participer aux Jeux, cela me tenait à cœur. Forcément, le club avait aussi ses intérêts, et après mûre réflexion ils m'ont informé que je ne pourrais pas les jouer. J'étais un peu déçu, mais je me suis replongé dans le travail et aujourd'hui je suis appelé en A." Forcément, ça console.

