Une frappe anodine qui a des conséquences lourdes. Blessé à l'entrainement avec l'équipe de France lundi, Paul Pogba a dû quitter le rassemblement des Bleus. Mais surtout, le milieu de Manchester United a été touché sérieusement. Selon L'Equipe qui va dans le sens de plusieurs médias britanniques, le champion du monde va devoir manquer les deux prochains mois pour se soigner.

Ad

Paul Pogba souffre d'une déchirure au quadriceps de la jambe droite. Et étant donné la taille de cette déchirure, il lui faudra donc deux mois, le temps de cicatriser pour revenir à 100% sans prendre le risque d'une rechute. C'est un coup dur pour Pogba. Les Bleus, qui perdent un élément essentiel dans le dispositif de Didier Deschamps. Mais aussi Manchester United. Dans le dur depuis plusieurs semaines, les Red Devils vont devoir se passer de ses services pour le reste de l'année 2021 !

Qualif. Coupe du monde Deschamps : "Il y a toujours la possibilité de basculer, de revenir dans un club" 06/11/2021 À 11:48

Cette blessure arrive en plus à une période où Paul Pogba n'est pas au mieux. Régulièrement relégué à un statut de remplaçant de luxe à United par Ole Gunnar Solskjær, il a vécu des dernières semaines compliquées, symbolisées par son carton rouge direct lors de la claque contre Liverpool (0-5). En fin de contrat en juin prochain, son avenir fait aussi jaser de l'autre côté de la Manche. Il n'a toujours pas prolongé. Et en janvier prochain, il pourra s'engager librement où il le souhaite pour la fin de la saison, ce qui amène les tabloïds à spéculer sur son avenir et son désir de rester dans le Nord de l'Angleterre. Au moins, cette blessure lui permettra de prendre un peu de recul pour y voir plus clair sur ses envies.

Qualifications Coupe du monde 2023 Cette fois, le cas Giroud est réglé (quasiment) pour de bon 04/11/2021 À 18:11