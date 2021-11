Quand Didier Deschamps parle, on écoute. Forcément. La parole du sélectionneur est précieuse. Et ce weekend avant un rassemblement avec l'équipe de France où les champions du monde vont défier le Kazakhstan et la Finlande, le patron des Bleus s'est livré lors d'un entretien réalisé par Prime Vidéo, qui sera diffusé en intégralité dimanche soir. Le champion du monde 1998 est interrogé par les entraineurs de la L1. Et il fait le point sur différents sujets.

Son choix de passer à un système à trois derrière depuis quelques rencontres intrigue par exemple nombre d'observateurs. Alors forcément, le sujet est revenu sur la table. "Ce qui m'a amené à le modifier, c'est lié au positionnement des trois joueurs offensifs pour qu'ils soient dans les meilleures conditions", a expliqué DD dans des extraits diffusés vendredi soir. "Et il y a d'autres éléments comme la difficulté que peut avoir l'adversaire face à une équipe qui sort le ballon avec trois défenseurs".

Deschamps : "Au-delà de la qualité technique, notre état d’esprit fait notre force"

Besoin de cette adrénaline

Didier Deschamps en a profité également pour faire le point sur son avenir. Alors que Noël Le Graët l'a conforté à son poste jusqu’à la Coupe du monde 2022 au Qatar malgré l'échec cinglant à l'Euro 2020, le sélectionneur tricolore a ainsi mis les points sur les i : à 52 ans et alors qu'il aura conclu un cycle record de dix ans à la tête de l'équipe de France, il ne compte pas raccrocher son costume d'entraîneur même s'il quitte les Bleus.

"J’aurai une vie après celle de sélectionneur. Sincèrement, je ne sais pas laquelle, mais je sais qu’elle sera bien aussi, a glissé Deschamps. Il y a toujours la possibilité de basculer, de revenir dans un club. C’est plus un besoin que j’ai par rapport à ma tête et mon corps, cette adrénaline. Aujourd’hui, sans le terrain, je ne me vois pas avoir cette adrénaline-là".

Et si certains le voient continuer dans les instances – à la FFF par exemple -, l'ancien capitaine des Bleus balaye cette hypothèse d'un revers de main : "Aujourd'hui, non. Je n’ai pas besoin de ça. C’est une fonction qui est plus politique qu’homme sur le terrain. Que cela puisse m’intéresser à un moment, pourquoi pas. Mais aujourd’hui, j’ai toujours besoin du terrain. De cette adrénaline"

