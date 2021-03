A la veille du deuxième match de qualification pour le mondial 2022 face au Kazakhstan, Didier Deschamps a affirmé en conférence de presse qu'il y'aurai des changements dans l'effectif par rapport au XI aligné mercredi face à l'Ukraine (1-1). Et selon L'Equipe , le sélectionneur devrait en effet aligner une équipe bien différente de celle qui a concédé le match nul au Stade de France il y a trois jours.

Selon le quotidien, Didier Deschamps devrait encore aligner ses hommes 4-4-2. Mais de nombreux changements pourraient être effectués, à toutes les lignes. Derrière, Dubois, Lenglet et Digne pourraient respectivement remplacer Pavard, Kimpembe et Hernandez. Au milieu de terrrain, Paul Pogba devrait être titularisé aux côtés de Tanguy Ndombele ou de Thomas Lemar. Devant, Ousmane Dembélé et Anthony Martial pourraient débuter sur les côtés, tandis que l'animation offensive axiale devrait être confiée au duo Mbappé/Griezmann.

Qualif. Coupe du monde - UEFA Pourquoi Mbappé n'a pas encore pris le pouvoir chez les Bleus HIER À 22:44

Coman, Mbappé, Giroud, Griezmann : Reverra-t-on les Bleus en mode "Playstation" ?

Qualif. Coupe du monde - UEFA Même galère au Kazakhstan et en Bosnie ? Pour Rabiot, "ce n'est pas la peine de paniquer" 25/03/2021 À 12:47