Une victoire et rien d'autres. Désormais les choses sont claires pour les Bleus face au Kazakhstan. La Finlande, victorieuse samedi en Bosnie (3-1), est revenue à un point de la France dans le groupe D des qualifications au Mondial 2022. Désormais seul un succès face au Kazakhstan ce samedi permettrait aux champions du monde de valider leur billet pour le Qatar. Tout autre résultat obligerait les hommes de Didier Deschamps à jouer une finale à Helsinki mardi où ils ne devront alors surtout ne pas perdre sous peine de terminer deuxièmes de leur groupe.

Si les Finlandais avaient été tenus en échec à Zenica par les Bosniens, les Bleus n'auraient alors eu besoin que d'un seul point contre les Kazakhstanais pour obtenir leur qualification. Mais la sélection nordique, qui a disputé cet été le premier Euro de son histoire, a livré une prestation aboutie pour s'imposer à l'extérieur, malgré l'exclusion en fin de première période de Jukka Raitala pour un tacle très violent sur Sead Kolasinac.

Ukraine encore en course pour la 2e place

Quelques minutes avant ce carton rouge, Marcus Forss avait ouvert le score en se montrant un peu chanceux à la réception d'un centre (29e). Et au retour des vestiaires, Robin Lod a profité d'une énorme erreur défensive pour doubler la mise (51e), avant un but de Daniel O'Shaughnessy (73e). Luka Menalo avait réduit la marque auparavant (69e). Les Bosniens (4e, 7 pts) sont éliminés de la course au Mondial, au contraire de l'Ukraine (3e, 9 pts) qui peut encore accrocher la deuxième place de groupe, synonyme de barrage au printemps.

