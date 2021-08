Novembre 2011 – Août 2021 : Après près de dix ans de présence en équipe de France, l'aventure d'Olivier Giroud en sélection est-elle terminée ? Impossible à dire aujourd'hui. Mais ce jeudi, elle a pris du plomb dans l'aile. Le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus, avec 46 réalisations en 110 sélections, est le grand absent de la liste communiquée par Didier Deschamps pour les trois rencontres du rassemblement de septembre, qualificatives pour le Mondial qatari.

Chacun jugera ce choix surprenant ou non. Mais il intervient au moment où l'ex-buteur de Chelsea a retrouvé un contexte beaucoup plus favorable du côté de l'AC Milan. Et du temps de jeu. C'est donc, évidemment, le premier choix que le sélectionneur tricolore a dû justifier devant la presse. "Je n'ai jamais eu de position radicale pour qui que ce soit, a-t-il commencé. Olivier est toujours disponible, sa situation a changé avec son transfert au Milan ou il a retrouvé plus de temps de jeu. C'est simplement un choix sportif du moment par rapport à une liste de 23, avec de la concurrence comme il y en a toujours eu, avec le retour d'Anthony Martial, qui est rétabli".

Olivier Giroud en discussions avec Didier Deschamps lors de France-Ukraine. Crédit: Getty Images

Il reste toujours disponible

Giroud a donc significativement glissé dans la hiérarchie des attaquants. Devant lui, il y a naturellement Karim Benzema. Mais donc, aussi, Martial, dans un registre très différent. Pas de quoi être très optimiste pour l'ancien joueur d'Arsenal. Mais "DD", lui, n'a pas fermé la porte pour la suite. "Ce n'est pas se projeter, c'est mon choix aujourd'hui, à Olivier de continuer à être performant, il reste toujours disponible pour l'équipe de France", a-t-il assuré.

Deschamps en est conscient, Giroud ''est dans une meilleure situation aujourd'hui". Ce qui n'est pas le cas, par exemple, d'un Moussa Sissoko qui a lui aussi été laissé à quai. Et c'est en évoquant le joueur des Spurs que le patron des Bleus a de nouveau laissé un petit espoir à l'ex-Montpelliérain. "Ce sont des joueurs qui ont beaucoup donné en équipe de France, qui peuvent encore donner. Ce n'est pas rédhibitoire. Ce qui est valable aujourd'hui n'est pas forcément valable dans trois mois, dans six mois". Qui sait, effectivement, quelle sera la vérité des prochains mois. Celle de septembre va en tout cas être difficile à digérer pour Giroud.

