Des quatre petits nouveaux auxquels Didier Deschamps a fait appel, il est celui qui a le plus de chances de s'installer dans la durée . Parce qu'il est encore jeune (23 ans), que ses performances avec l'AC Milan sont régulières et souvent convaincantes, Théo Hernandez a peut-être une chance à saisir en équipe de France. Talentueux et comptant aujourd'hui parmi les références européennes du poste, le latéral gauche a finalement tardé à rejoindre un groupe avec lequel son aîné, Lucas, s'est sacré champion du monde. Comme pour son frère, défendre le maillot bleu n'a pas toujours été évident. En 2017, après avoir lui aussi passé une bonne partie de son enfance en Espagne, il avait snobé un rassemblement de l'équipe de France Espoirs, sans donner d'explication, préférant profiter de vacances à Marbella.

De l'histoire ancienne. "Ça fait longtemps, a-t-il balayé en conférence de presse. Je suis un autre Théo, je suis plus concentré dans mon travail, je suis heureux d'être ici, je vais travailler pour que Didier soit content de moi." Lui aussi formé et révélé à l'Atlético, Théo Hernandez n'a, en revanche, pas bénéficié d'une trajectoire aussi linéaire que son aîné, qui était devenu une valeur sûre à l'Atlético avant un transfert record au Bayern Munich.

Il n'y a plus que Digne

Laissé de côté par Diego Simeone, prêté puis transféré au Real Madrid, le cadet ne s'est jamais imposé chez les cadors espagnols, malgré des prestations consistantes dans des clubs moins huppés comme Alavés (2016/2017) et la Real Sociedad (2018/2019). Transféré à l'AC Milan en 2019, il est devenu, en quelques mois, l'un des meilleurs joueurs du championnat italien. Notamment pour son apport offensif (15 buts et 14 passes décisives en deux saisons pleines) qui suffit à masquer quelques lacunes défensives. "Oui, au Milan, on m'a dit que je devais améliorer la phase défensive, a-t-il concédé. J'ai 23 ans, je dois faire plus."

Parfois, on rigole, je lui dis : 'je vais t'enlever le poste', a-t-il dit, souriant. Chacun a ses qualités, moi je travaille pour moi. Je suis peut-être plus rapide. C'est mon frère. J'espère que la prochaine fois, il sera avec nous ici." En attendant, Lucas Digne a pris ses aises. Et pour goûter aux mêmes joies que son aîné avec le maillot tricolore, il devra d'abord se montrer aussi fiable que le joueur d'Everton. Désormais, la voie est dégagée. Ferland Mendy ne cesse d'être ennuyé par des pépins physiques. Benjamin Mendy pourrait ne plus jamais disputer un match professionnel . Et le numéro un au poste, Lucas, a récemment été opéré du genou. ", a-t-il dit, souriant.." En attendant, Lucas Digne a pris ses aises. Et pour goûter aux mêmes joies que son aîné avec le maillot tricolore, il devra d'abord se montrer aussi fiable que le joueur d'Everton.

