Face à la Finlande mardi (20h45) à Lyon, Didier Deschamps espère voir son équipe rebondir. Et enfin aller chercher les trois points après deux nuls décevants. Mais le sélectionneur des Bleus a encore appris des mauvaises nouvelles ce lundi. Le staff des Bleus a enregistré la suspension pour deux matches de Jules Koundé, exclu contre la Bosnie-Herzégovine mercredi (1-1). Le défenseur ne pourra pas donc pas postuler face aux Finlandais. Et pour ne rieng arranger, Kingsley Coman, titulaire à Kiev, a "un petit souci" à un mollet et va passer des examens.

Déjà privé de Kylian Mbappé depuis vendredi, Didier Deschamps a donc choisi de rappeler en renfort Wissam Ben Yedder. L'attaquant de Monaco va rejoindre le groupe France ce lundi soir, au tout dernier moment. Par ailleurs, le doute plane encore sur la présence du milieu Aurélien Tchouameni, touché au pied contre l'Ukraine. "Aurélien, ça va mieux dans le sens où il peut marcher et courir, mais taper dans un ballon, il faudra voir", a expliqué Deschamps, qui croise les doigts tant le jeune milieu a montré des choses intéressantes lors du dernier match.

Pour ce rassemblement marqué par trois rencontres en sept jours, Didier Deschamps a déjà dû se passer des services de nombreux joueurs. Blessés, Lucas Hernandez, Benjamin Pavard, Marcus Thuram et Ousmane Dembélé n'avaient pas pu postuler pour être dans la liste. Et ces derniers jours, Dayot Upamecano, N'Golo Kanté, Corentin Tolisso et Mbappé ont aussi dû déclarer forfait. Cela fait beaucoup. Mais ce n'est pas une excuse pour ces Bleus contraints de repartir de l'avant.

