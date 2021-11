Les légendes sont parfois tenaces. En Allemagne, l’une d’entre elles semble même devenir immortelle. À 35 ans, 107 sélections et le brassard de capitaine bien fixé autour de son biceps gauche, Manuel Neuer n’a jamais paru aussi serein en tant que numéro un dans le but de la sélection nationale allemande. Il faut dire que le gardien du Bayern Munich peut se targuer d’avoir une excellente dynamique avec son club en Bundesliga. Sauf séisme national durant cet exercice 2021-2022, les Bavarois vont même remporter un dixième titre consécutif de champion d’Allemagne, du jamais vu outre-Rhin.

De son côté, Marc-André Ter Stegen et le FC Barcelone ne peuvent pas en dire autant. Pourtant, le portier formé au Borussia Mönchengladbach reste à ce jour l’unique concurrent au poste de gardien de but à avoir mis à mal l’hégémonie de Neuer en équipe nationale. C’était en 2017, Neuer connaissait sa première grosse blessure avec une fracture du métatarse contre le Real Madrid en quart de finale retour de Ligue des Champions et Ter Stegen lui succédait en sélection le temps de sa convalescence. Résultat ? L’Allemagne a remporté la Coupe des Confédérations en Russie face au Chili (1-0) et MATS avait de bonnes raisons de croire que son règne était enfin venu dans les cages de l’Allemagne.

Ad

Manuel Neuer et Marc-Andre Ter Stegen à l'entraînement à la veille de Allemagne - Argentine le 8 octobre 2019 Crédit: Getty Images

Qualif. Coupe du monde "Il gagne beaucoup et rapporte peu" : Turin se lasse de Rabiot IL Y A UNE HEURE

2018, premier désamour

Que s’est-il passé par la suite ? Fort de son statut de champion du monde 2014 et figure emblématique du projet mené par Joachim Löw, Manuel Neuer est revenu aux affaires avant le Mondial russe pour inspirer la crainte. Mais dans les faits, l’Allemagne n’a fait peur ni au Mexique (0-1) ni à la Corée du Sud (0-2) et s’est retrouvée à quitter le Mondial dès la fin du premier tour. Quatre ans plus tard, voilà que la question peut à nouveau se poser. À l’heure actuelle, il n’y a pourtant pas de débat : d’un côté, Neuer brille par l’intermédiaire d’un Bayern atomisant ses concurrents en Europe (4-0 et 5-2 contre Benfica, 3-0 face… au Barça de Ter Stegen) et de l’autre, MATS souffre le martyre pour maintenir à flots un navire blaugrana à la dérive.

Ce week-end encore, Ter Stegen n’a pas pu empêcher la défaillance collective du Barça en deuxième période contre Vigo malgré trois buts d’avance (3-3). Fautif sur le premier but galicien, le dernier rempart catalan commence même à être pointé du doigt pour son irrégularité dans le but barcelonais. Seulement, Ter Stegen ne peut pas compter sur Barcelone pour former une équipe aussi compétitive que le Bayern Munich cette saison.

À la place de Robert Lewandowski, il y a Luuk De Jong. À la place de Dayot Upamecano, il y a Ronald Araujo. À la place d’Alphonso Davies, il y a Jordi Alba. Logiquement, le Barça donne moins cette impression de puissance que le Bayern et le 2-8 subi en C1 en juillet 2020 a laissé de lourdes traces. Logiquement, le nombre de buts encaissés par match est plus important pour Ter Stegen (18 en 14 rencontres) que pour Neuer (19 en 17 matchs) depuis le début de saison.

Le héros oublié

Mais au-delà de cet aspect purement comptable, Ter Stegen est-il vraiment en régression sur le plan individuel ? Vainqueur de la Ligue des Champions avec le Barça en 2015, le gardien adopté par le Barça donne de sa personne pour empêcher les Blaugrana de sombrer définitivement dans l’échec. Contre le Dynamo Kiev, l’Allemand a préservé le succès des siens alors que les victoires ne tenaient qu’à un fil à l’aller comme au retour (1-0, 0-1).

Cela peut également paraître anecdotique, mais ses parades contre Grenade (1-1) ou Cadix (0-0) ont permis au Barça d’obtenir un match nul plutôt qu’une défaite et de grappiller quelques places au classement. Certes, le FC Barcelone est actuellement neuvième du championnat après douze journées (son match en retard contre le FC Séville est prévu pour décembre), mais que serait ce Barça-là sans Ter Stegen ?

Sans un gardien encore récemment considéré comme l’un des tous meilleurs de la planète, le Barça serait-il un club du milieu de tableau de Liga ? Le mois dernier, un rapport publié par le Centre International d’Etude du Sport (CIES) classait le FC Barcelone au soixante-cinquième rang des équipes les plus compétitives au monde entre occasions créées et occasions concédées. Les Barcelonais précédaient l’OGC Nice en générant 8,4 opportunités mais en concédant 4,9 occasions par match. À titre de comparaison, la Real Sociedad, leader de Liga, affichait 2,92 occasions concédées par match depuis le début de saison 2021-2022 et le Bayern pointait au onzième rang du classement avec 10 occasions en sa faveur et 3,4 occasions à son encontre.

Marc-André ter Stegen Crédit: Getty Images

La guérison par Xavi ?

Au moment de dresser un bilan historique, Ter Stegen reste le meilleur gardien passé sous les couleurs du FC Barcelone depuis le début du vingt-et-unième siècle. Antoni Ramallets, gardien du Barça entre 1947 et 1962, reste quant à lui le meilleur gardien de la grande histoire du Barça. Cela dit, Ter Stegen est sans doute le plus adapté au Barça actuellement, d’autant plus depuis la récente nomination de Xavi Hernandez à la tête de l’équipe.

Avec la qualité de son jeu au pied et sa capacité à se transformer en joueur de champ dans le style collectif du Barça, Xavi pourrait bien trouver en Ter Stegen son phare pour éclairer la nuit catalane. Le 8 décembre prochain, le Barça se rendra sur la pelouse de l'Allianz Arena avec l'espoir de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions et Ter Stegen aura un rôle de cadre à jouer. Mais avant cela, il y a l’Allemagne et un sélectionneur à séduire. Encore...

"Je mourrais pour avoir le ballon" : Dix déclas qui définissent la philosophie de Xavi

Qualif. Coupe du monde Bientôt ou déjà qualifiés pour le Mondial : le point groupe par groupe IL Y A UNE HEURE