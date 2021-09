Football

Finlande - France - Les Bleus ont trouvé un duo avec Griezmann et Benzema, que faire avec Mbappé désormais ?

QUALIFICATIONS DE LA COUPE DU MONDE 2022 – Alors que le succès face à la Finlande (2-0) a rappelé qu'Antoine Griezmann et Karim Benzema parlaient le même langage, il faudra désormais intégrer Kylian Mbappé au duo tout en gardant la même efficacité. Est-ce seulement possible ? Voici l'avis de nos journalistes Martin Mosnier et Maxime Dupuis.

00:05:07, il y a une heure