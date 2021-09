Pour le match le plus important sur la route du Qatar, Didier Deschamps s'est encore lancé dans une expérimentation. Exit le 4-3-3 de la Bosnie ou le 4-2-3-1 hybride de Kiev, place au 3-5-2 face à la Finlande. Les Bleus joueront à trois derrière (Zouma, Varane, Kimpembe), pour la première fois depuis la débâcle de Bucarest face à la Suisse, alors que les couloirs seront confiés à Léo Dubois et Théo Hernandez, qui fêtera sa première sélection dans un contexte brûlant.

Au milieu, pas de surprise en l'absence de N'Golo Kanté : Paul Pogba et Adrien Rabiot seront chargés de la récupération et de la transition. Le trio offensif sera composé de Karim Benzema, pour son grand retour à Lyon, Anthony Martial, maintenu dans le onze malgré son match moyen en Ukraine, et Antoine Griezmann, qui soutiendra le duo d'anciens Gones. Didier Deschamps trouvera-t-il enfin la bonne formule ce mardi ? L'avenir de l'équipe de France en dépend.

Le onze des Bleus : Lloris - Dubois, Zouma, Varane, Kimpembe, T. Hernandez - Pogba, Rabiot - Griezmann - Martial, Benzema.

