L'équipe de France traverse sa plus mauvaise période depuis 2013. Dans la foule d'explications avancées (délitement de l'autorité de Deschamps, manque de complémentarité Mbappé – Griezmann – Benzema , embourgeoisement des champions du monde), il en est une, peut-être la plus évidente de toutes, qui figure pourtant au second plan. C'est élémentaire : les Bleus doivent d'abord et avant tout leur chute vertigineuse à leurs fragilités défensives. Le constat vaut autant pour l'été dernier que pour cette rentrée ratée.

"Le plus gros problème de l'équipe de France, c'est Griezmann"

Car s'ils ont toujours marqué lors de leurs cinq derniers matches, ils ont surtout toujours encaissé au moins un but dont l'ouverture du score. Les adversaires des Bleus leur ont inscrit huit buts en cinq matches depuis la victoire à Munich en ouverture de l'Euro alors que la France restait sur cinq clean sheets. Il faut remonter cinq ans en arrière et à la préparation de l'Euro 2016 pour trouver une série si inquiétante. Le premier problème auquel doit donc s'attaquer Didier Deschamps, même s'il est sans doute moins médiatique que l'entente entre ses trois stars offensives, reste donc la porosité de son onze. Comment l'expliquer ?

Qualif. Coupe du monde Benzema, un retour tant attendu et des doutes à lever IL Y A UNE HEURE

Hernandez, l'absence irremplaçable

D'abord parce que Didier Deschamps n'a jamais pu aligner une seule fois la même défense et onze joueurs se sont succédés aux quatre (ou cinq face à la Suisse) postes de l'arrière-garde tricolore. Surtout, le sélectionneur n'a jamais pu aligner sa défense type (Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez), toujours invaincue. La blessure de Lucas Hernandez face aux Portugais est un gros caillou dans sa chaussure alors même que Lucas Digne est un remplaçant très fiable. Mais dans l'état d'esprit et l'agressivité, le défenseur du Bayern n'a aucun équivalent chez les champions du monde.

Lucas Hernandez face à Cristiano Ronaldo Crédit: Getty Images

Dans les duels et l'agressivité, l'Ukraine nous était supérieure en première période", a reconnu Didier Deschamps. Or Hernandez n'est pas du genre à regarder ses chaussures quand les choses tournent mal et sa personnalité manque alors que le manque de confiance gagne les rangs. A sa blessure, nous pourrions ajouter en ce mois de septembre celle de Pavard mais aussi de N'Golo Kanté, principal garde du corps du quatuor défensif depuis 2016. Au-delà de la ligne défensive, c'est l'état d'esprit d'un groupe plus morcelé, moins uni et donc d'un bloc plus poreux qui pose problème. C'est ainsi qu'il faut comprendre ", a reconnu Didier Deschamps. Or Hernandez n'est pas du genre à regarder ses chaussures quand les choses tournent mal et sa personnalité manque alors que le manque de confiance gagne les rangs. A sa blessure, nous pourrions ajouter en ce mois de septembre celle de Pavard mais aussi de N'Golo Kanté, principal garde du corps du quatuor défensif depuis 2016. Au-delà de la ligne défensive, c'est l'état d'esprit d'un groupe plus morcelé, moins uni et donc d'un bloc plus poreux qui pose problème. C'est ainsi qu'il faut comprendre la sortie plus musclée d'un Hugo Lloris visiblement remonté : le capitaine n'accepte plus les comportements individualistes et le manque d'engagement.

"Ces Bleus sombrent dans une forme d'embourgeoisement"

Erreurs grossières et réservoir à sec

Derrière la faillite collective, de grossières erreurs individuelles, anormalement élevées pour une sélection de ce calibre, ont plombé les Bleus : la faute de marquage de Pavard face à la Hongrie, le penalty concédé par Lloris face au Portugal, le placement de Lenglet sur l'ouverture du score suisse ou la passe mal assurée par Lemar contre la Bosnie. Et que dire de la glissade de Kimpembe face à la Suisse, son retard sur l'ouverture du score bosnienne ou son duel perdu à la course à Kiev. Le Parisien, longtemps garant de l'autorité des champions du monde, symbolise la fébrilité bleue

Aujourd'hui, en l'absence d'Hernandez, seuls Hugo Lloris, malgré tout irréprochable hormis son black-out portugais, et Raphaël Varane tiennent leur rang. C'est à droite que le mal semble plus profond : Benjamin Pavard a complètement plongé à l'Euro, Jules Koundé s'est perdu à un poste qui n'est pas le sien et Léo Dubois manque de garanties pour le niveau international. Et Didier Deschamps manque de solutions. Le réservoir est grand en défense mais ne concerne que le poste de défenseur axial droit (Upamecano, Zouma, Konaté, Fofana, Saliba) et de latéral gauche (Théo Hernandez, Ferland Mendy). Derrière Pavard et Kimpembe, les deux titulaires les plus en difficulté, la concurrence peine à percer et s'ils ne retrouvent pas leurs esprits, les Bleus pourraient avoir du mal à s'en relever.

Benjamin Pavard en grande difficulté face à la Hongrie Crédit: Getty Images

Qualif. Coupe du monde Lloris : "Est-ce qu'on est guéri ? Apparemment, non" IL Y A 5 HEURES