Les frissons, et un gros ouf de soulagement. Après cinq matches nuls de suite, une première dans son histoire, l’Équipe de France a renoué avec le succès face à la Finlande, dans le cadre des Éliminatoires pour la Coupe du monde 2022 (2-0). Dans un Groupama Stadium en mode douzième homme, les Bleus ont été portés par un immense Antoine Griezmann, auteur d’un doublé et désormais sur le podium des meilleurs buteurs de sa sélection , et un sens du collectif retrouvé. Voilà la France toujours invaincue, et avec sept points d’avance dans son groupe. Rassurant.

Griezmann-Benzema, on en redemande

On ne va pas se mentir : quand on a vu Didier Deschamps retenter l’option 3-5-2 dans une rencontre cruciale, on a pris peur. Mais, dans le stade de l’Olympique Lyonnais, la France a fait taire les oiseaux de mauvais augure. Il y a certes eu dix minutes de flottement, pendant lesquelles la Finlande a un peu émergé. Et puis la machine bleue a déroulé, sous l’impulsion d’un duo Griezmann-Benzema irrésistible et qui a donné l’impression d’avoir plus combiné en 90 minutes que pendant les dernières sorties. L’ouverture du score est d’ailleurs venue d’un bel échange en triangle entre Griezmann, Benzema et Martial, conclu par un extérieur du pied délicieux du joueur de l’Atlético Madrid (1-0, 25e).

Antoine Griezmann a égalé Michel Platini avec 41 buts Crédit: Imago

Théo Hernandez, première réussie

Le mieux était encore à venir. Car les Bleus, comme libérés par le but de leur leader d'antan retrouvé, ont un peu plus appuyé sur l’accélérateur après la pause. La Finlande, étouffée et vite à cours de jus, n’a plus du tout existé et s’est contentée de subir les assauts répétés de son adversaire. Griezmann en a profité pour se signaler avec un doublé, marquant son 41e but avec le maillot des Bleus dans un angle ultra fermé, grâce à beaucoup de toucher (2-0, 53e). Il aurait mérité un triplé, pour parachever un autre mouvement à trois avec ses compères de l’attaque (60e) ou sur une reprise acrobatique mal payée (71e).

Dans le sillage de Griezmann, d'autres Bleus ont surnagé. Benzema a confirmé sa faculté à s'adapter et à fluidifier le jeu. Paul Pogba a continué de régaler avec son jeu long, lui qui sait aussi s'épanouir dans la sobriété. Théo Hernandez, qui honorait sa première sélection, a joué comme un taulier, avec la générosité qui le caractérise lui et son frère. Même Léo Dubois, pourtant en difficulté avant la pause, a fini par raccrocher les wagons. À partir du moment où la France s'es rassurée, le groupe s'est mis au diapason.

Ce n’était peut-être que la Finlande en face. Mais il y avait de l’enjeu et beaucoup de pression. Ce mardi soir, les hommes de Didier Deschamps, qui s’offre au passage un peu de sérénité, ont montré tout ce qu’ils n’ont pas su faire lors des rencontres précédentes. Irréprochables dans l’état d’esprit, généreux dans les efforts et inspirés devant, les Bleus ont en prime pris beaucoup de plaisir. Cette équipe manquait de joie. Elle l’a retrouvée le temps d’une soirée, pour le moment, après des jours si compliqués. Il faudra maintenant que cette confiance ne soit pas éphémère, au regard des échéances à venir.

