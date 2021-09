Hugo Lloris : 5

Au chômage technique, il s'est montré vigilant, lisant à merveille les ouvertures finlandaises en début de rencontre.

En bref… Soirée tranquille et enfin un clean sheet. Le premier en six matches. Ouf !

Qualif. Coupe du monde L'antisèche : Une victoire, enfin, et beaucoup plus que ça

Léo Dubois : 6

Après une première période timide où il a manqué de tranchant et raté beaucoup, il est revenu métamorphosé. Sa passe décisive pour Griezmann l'a libéré et on l'a vu dans un registre, celui de la provocation, intéressant alors que ce 3-4-3 réclamait qu'il prenne des responsabilités. Bien sûr, il est limité par sa technique peu fiable mais il ne s'est pas caché.

En bref… Culotté.

Remplacé par Nordi Mukiele (68e).

Kurt Zouma : 5,5

En retard (19e) sur l'une de ses premières interventions, il a vite rectifié le tir pour faire parler sa puissance. Plus jamais mis en difficulté, Zouma a parfaitement géré son match se permettant même quelques excursions dans le camp adverse.

En bref… Facile.

Raphaël Varane : 5,5

Dans un fauteuil du début à la fin, il a curieusement raté deux relances (1re,21e). Deux erreurs sans conséquence dans un match qu'il a maîtrisé dans son plus pur style : avec calme, rigueur et science du placement.

En bref… Patron au sang-froid.

Presnel Kimpembe : 7

Le général avait des choses à se faire pardonner et il n'était pas question pour lui de passer encore à travers. Alors, il s'est démultiplié, a croqué chaque Finlandais qui se présentait à lui et pris ses responsabilités dans la relance. Un match plein. Plein d'autorité, plein de conviction. Il aurait pu se passer de sa traditionnelle erreur de concentration avec cette relance mal dosée (61e). Mais, ce mardi, on lui pardonne facilement.

En bref… Le mord aux dents et la tête à l'endroit.

Remplacé par Clément Lenglet (90e).

Théo Hernandez : 7

On connaissait Lucas, voici Théo. Même modèle, même détermination. Il a transformé son couloir en autoroute sans limitation de vitesse. A l'image de sa frappe, premier coup de chaud du match (11e), il a joué sans arrière-pensée et surtout sans pression pour sa grande première. Toujours dans le sens du jeu, il aurait pu offrir une passe décisive pour Martial (56e) après un sprint de 60 mètres. Quelle santé ! Mais son ballon perdu en fin de match aurait dû coûter un penalty…

En bref… Un buffle.

Adrien Rabiot : 6

Moins flashy que Pogba mais capital pour gérer le rythme du match, Rabiot a toujours mis les Bleus dans le bon sens avec des choix simples mais toujours bons. Il a accéléré quand il le fallait et s'est toujours mis au service du collectif. Une bonne frappe sans élan de son mauvais pied (52e) et un souci constant d'équilibrer le collectif.

En bref… Dans l'ombre, toujours juste.

Rabiot au duel Crédit: Getty Images

Paul Pogba : 6

Dans un rôle plus obscur en première période, il s'est parfois trompé en prenant trop de risques notamment dans ses 30 mètres. Beaucoup plus efficace après la pause, il offre deux caviars à Benzema (71e, 85e) et s'est acquitté d'un travail capital à la récupération (17 ballons grattés !).

En bref… Il a laissé l'initiative du jeu, lâché les rênes dans un rôle plus 2018 que 2021.

Antoine Griezmann : 8,5

Le retour du patron. Dans le trou, en total déficit de confiance, il a livré dans un stade qui, décidément l'inspire, une partition fantastique. D'abord, ses deux buts, deux bonbons : un extérieur du pied limpide puis une frappe maline entre le gardien et son premier poteau. Un doublé donc mais aussi, et surtout, une complémentarité totale avec Martial et surtout Benzema dans un jeu court à rendre chèvre n'importe quelle défense. Meneur, buteur, magicien le temps d'un soir où il a retrouvé tous ses esprits et avec lui, ce n'est pas un hasard, l'équipe de France.

En bref… P-A-T-R-O-N.

Remplacé par Aurélien Tchouaméni (90e).

Antoine Griezmann, buteur Crédit: Getty Images

Anthony Martial : 6

Moins décisif que Griezmann et Benzema, il fut presque aussi précieux dans le jeu court et en mouvement. Il a trouvé les décalages, créé les espaces en appui. C'est forcément plus facile pour lui avec du mouvement autour. Dommage qu'il ne conclut pas sur le caviar d'Hernandez (56e)

En bref… Précieux.

Remplacé par Wissam Ben Yedder (80e).

Karim Benzema : 7,5

Impliqué sur les deux buts, il est d'abord passeur décisif sur l'ouverture du score et initie l'action du deuxième en éliminant deux défenseurs et en créant le décalage. Sur ses terres, le Gone de Bron a signé son meilleur match en Bleu dans le jeu et la construction depuis son retour en sélection. Ce mardi, il a rendu les choses simples et illuminé le collectif comme sur sa remise en aveugle formidable pour Griezmann (60e). Il ne lui a manqué qu'un but et il regrettera forcément son face-à-face un peu tendre avec le portier finlandais (82e).

En bref… Quel régal…

