Les Bleus ne réussissent pas à relever la tête après leur élimination surprise lors des huitièmes de finale de l'Euro 2020 face à la Suisse. Pourtant favoris face à la Bosnie-Herzégovine (1-1) et contre l'Ukraine (1-1) , lors des matches de rentrée comptant pour les éliminatoires du Mondial 2022, ils n'ont pas réussi à prendre le jeu à leur compte. Les champions du monde 2018 sont-ils minés par le doute ? Paul Pogba n'a pas fait de langue de bois ce lundi dans un entretien accordé à RTL

"Il faut garder l’envie. Peut-être que la flamme a un peu baissé. Elle n’est pas éteinte mais elle a un peu baissé, a pointé le milieu de Manchester United. On nous a beaucoup enflammés depuis l’Euro, avec la meilleure équipe du monde. Aujourd’hui on n’est pas la meilleure équipe du monde. Il faut faire le job sur le terrain pour l’être. Il faut avoir de la fierté. Ça me fait chi... de ne pas gagner. On veut réagir."

A nous d’être plus agressifs, de mouiller un peu plus le maillot, d’avoir plus d’envie

Alors qu'une nouvelle contre-performance mardi contre la Finlande peut mettre les Bleus en difficulté dans la course à la première place du groupe du D, Paul Pogba a appelé ses coéquipiers à "faire beaucoup mieux". "A nous d'être plus agressifs, de mouiller un peu plus le maillot, d'avoir plus d'envie", a-t-il ajouté. Après les discours, place aux actes face à la dernière équipe qui a vaincu l'équipe de France. C'était le 11 novembre 2020 en amical à Saint-Denis (0-2).

