Kylian Mbappé connaît plutôt bien ses classiques, ainsi que l’histoire des Bleus. Néanmoins, il est fort possible qu’il n’avait pas en tête l’identité du dernier joueur à avoir réalisé un quadruplé sous le maillot de l’équipe de France en se levant samedi matin. Quelques heures plus tard, il savait. Parce qu’il a dépoussiéré le grand livre d’histoire de la sélection en marquant la moitié des buts des Bleus face au Kazakhstan (8-0).

Sur la pelouse du Parc des Princes, le champion du monde a réussi le tour de force d’inscrire quatre buts en sélection, ce qui lui a permis d'apprendre qu’un tel festival n’avait plus été réussi sous le maillot bleu depuis un certain Just Fontaine, lors du match pour la troisième place de la Coupe du monde 1958 (RFA, 6-3).

Ad

Anomalie réparée, quadruplé, collectif : Kylian Mbappé a-t-il réussi son meilleur match en Bleu ?

Qualif. Coupe du monde Il n'a plus de temps à perdre : Benzema n'a jamais été aussi fort en Bleu IL Y A 6 HEURES

Face à une équipe complètement dépassée, jamais dans le tempo et dont on s’est parfois demandé ce qu’elle faisait là, Kylian Mbappé s’en est donné à coeur-joie. Une qualification pour la Coupe du monde à aller chercher ? Le Parisien a rapidement mis les siens sur les rails. Une ouverture du score dès la sixième minute, sur une reprise du plat du pied tout sauf évidente, un deuxième but six minutes plus tard après un service parfait de Kingsley Coman, un autre, de la tête, sur un centre du même Coman et la soirée était déjà bien réussie. La cerise a été déposée sur le gâteau à trois minutes de la fin quand le Parisien est allé faire trembler les filets une dernière fois.

Le bouchon a fini par sauter

Longtemps, l’année 2021 de Mbappé avec les Bleus a été pénible et laborieuse. Parce qu’il ne marquait pas (ndlr : 1 but sur les dix premiers matches en 2021). Et moins il y arrivait, plus il en faisait et plus il s'agaçait et agaçait. Son Euro, conclu par un tir au but raté face à la Suisse, avait d’ailleurs été gâché par cette ambition dévorante de sauver les meubles et de porter les Bleus sur ses épaules, en oubliant que ses partenaires étaient aussi là pour partager le poids de cette charge. La suite de l’été n’a pas été moins pesante alors qu’il se voyait bien quitter le Paris Saint-Germain et aller voir ailleurs, du côté de Madrid, précisément.

Finalement, Mbappé est resté en France et a eu la bonne idée de verbaliser son mal-être dans les médias. Début octobre, avant le Final Four de la Ligue des Nations, il a crevé l’abcès et, hasard qui n'en était pas un, l'attaquant s’est remis dans le sens de la marche avec les Tricolores. Buteur face à la Belgique et face à l’Espagne en finale, Mbappé s’est débloqué. Avant de définitivement faire sauter le bouchon face au Kazakhstan, samedi. Pour son grand plaisir. Et celui de Didier Deschamps, évidemment.

Deschamps : "Je ne vais pas parler de soirée parfaite… mais ça y ressemble"

S’il a toujours protégé Mbappé (52 sélections, 23 buts), même après l’Euro alors qu'il y avait à redire, cela n’a pas empêché DD d’appuyer sur un point précis samedi : l’état d’esprit remarquable de son joueur. Altruiste au possible, puisqu’il a donné un but à Karim Benzema et a essayé d’en faire autant avec Diaby dès l’entrée de celui-ci, avant qu’un hors-jeu n’anéantisse son intention, Mbappé a joué dans le bon sens et dans le tempo adéquat.

L'état d'esprit salué par DD

"C'est une très belle soirée pour lui à titre personnel. Petit à petit, il commence à devenir performant de la tête aussi, et comme il a un état d'esprit perfectionniste, il pourra continuer à faire beaucoup de différences et à être efficace. Tout ce qu'il fait affole les compteurs, s'est réjoui Deschamps. Il a pu étaler toute sa classe, son efficacité et je veux parler de son état d'esprit aussi, c'est important pour moi. Il aurait pu signer un quintuplé mais il a laissé Antoine (Griezmann) tirer le penalty, c'est bien que nos attaquants se partagent l'efficacité.”

Interrogé après la rencontre, le natif de Bondy a parlé de lui, un peu, des autres, aussi, et de sa folle ambition, surtout : gagner une deuxième Coupe du monde. “Le plus important, c'était la qualification, car on voulait se donner cette chance de défendre notre titre, aussi pour ceux qui n'étaient pas en Russie. Ça reste un rêve inimaginable de jouer une Coupe du monde pour son pays. On a pris du plaisir, je pense que les gens aussi. Une Coupe du monde, c'est un rêve, un objectif, c'est tout, et c'est une chance unique de pouvoir jouer dans une équipe qui peut la gagner. On va aller là-bas pour la gagner". Et marquer une histoire qu’il connaît et dont il fait déjà partie. A 22 ans.

"Coman a ringardisé Pavard en une mi-temps" : Deschamps a-t-il trouvé son piston droit ?

Qualif. Coupe du monde "Coman a ringardisé Pavard en une mi-temps" : Deschamps a-t-il trouvé son piston droit ? IL Y A 14 HEURES