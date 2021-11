Sauf catastrophe, Karim Benzema rejouera une Coupe du monde avec l'équipe de France. Ce qui semblait insensé il y a six mois encore a pris forme ce samedi au bout d'une nouvelle soirée réussie du Madrilène bien qu'éclipsée par le quadruplé de Kylian Mbappé. "Pour moi, c'est spécial de se qualifier pour une coupe du monde", a réagi l'avant-centre des Bleus qui aura donc droit à une inespérée seconde chance après le Brésil en 2014. A 33 ans, après quasiment six ans d'absence, le candidat très sérieux au Ballon d'Or 2021 n'a jamais semblé aussi fort en sélection et exporte enfin sa forme étincelante du Real Madrid en sélection.

Ce ne fut pas toujours le cas lors de sa première vie en équipe de France mais aujourd'hui, Benzema semble apaisé. Il a retrouvé les Bleus avec simplicité et s'est tranquillement glissé dans le costume de l'avant-centre. Désormais, il rattrape le temps perdu. L'ancien lyonnais a doublé son ratio de but par match depuis son retour à Clairefontaine en mai. Avant sa longue éclipse, il cumulait 27 buts en 81 sélections (soit 0,33 but/match). Depuis son retour, il en est à 8 buts en 12 matches (0,66 but/match).

Sur sa relation avec Mbappé : "On a prouvé qu'on pouvait jouer ensemble"

Il a fallu bien sûr quelques mois pour que tout se mette en place même si son Euro à trois buts fut tout à fait convenable. Mais le Final Four de la Ligue des Nations a débloqué quelque chose. Et on ne peut pas s'empêcher de penser que si Didier Deschamps avait davantage anticipé le retour de KB9, l'été maussade de l'équipe de France aurait peut-être pris une autre tournure. Il suffit de se souvenir de la complicité affichée avec Antoine Griezmann lors de la victoire face à la Finlande en septembre (2-0) ou de celle évidente avec Kylian Mbappé contre le Kazakhstan (8-0) pour s'en convaincre et nourrir quelques regrets.

"On a tenté, et je disais lors des matches précédents qu'il y aurait un moment où ça allait rentrer, a-t-il expliqué après avoir été questionné sur sa relation avec Mbappé. On a prouvé qu'on pouvait jouer à deux (ndlr: avec Mbappé) et être à la fois collectifs et décisifs." Mieux entouré que lors de son premier mandat, Benzema est désormais comme un poisson dans l'eau au milieu des champions du monde. Il fallait le voir combiner et enchainer les une-deux avec Mbappé pour mesurer ce qu'il apporte au-delà de ses buts à une sélection dont il est le meilleur réalisateur depuis son retour. Samedi, il a claqué son troisième doublé, comme toujours en seconde période au cours desquelles il a inscrit l'intégralité de ses buts depuis son retour.

Karim Benzema, buteur lors de France - Kazakhstan Crédit: Getty Images

C'est une constante, Benzema démarre doucement ses matches, monte en puissance et fait soit basculer la rencontre quand les Bleus sont au plus mal (Portugal, Suisse, Espagne, Belgique) soit il enfonce le clou (Kazakhstan). Une réussite qui lui a permis d'intégrer le top 5 des meilleurs buteurs français en sélection ce samedi. "Je ne savais pas que je pouvais dépasser Trezeguet (au classement des buteurs en Bleu, ndlr) et je suis content car Trezeguet c'est une légende", a-t-il savouré après la rencontre. Désormais, il ne lui manque plus qu'un titre pour s'inscrire aux côtés des meilleurs attaquants de l'histoire de la sélection. Depuis samedi, il sait qu'il aura droit à une seconde chance.

