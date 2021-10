La nouvelle est désormais confirmée par la FFF. L'équipe de France accueillera le Kazakhstan le 13 novembre au Parc des Princes, et non au Stade de France. Pour la première fois depuis novembre 2013, et la victoire des Bleus face à l'Australie (6-0) en amical, les hommes de Didier Deschamps vont évoluer dans l'enceinte parisienne, qui était déjà celle de l'équipe tricolore avant l'inauguration du Stade de France en janvier 1998.

"La Fédération Française de Football a été informée ce jour par la Préfecture de Police que cette rencontre ne pourrait pas être organisée au Stade de France en raison des travaux du futur Charles de Gaulle Express. La ligne du RER B sera fermée et de fortes perturbations sur les Transilien K et TER situés dans les zones Nord et Nord-Est de Paris sont attendues le 13 novembre, une date fixée par l’UEFA pour la réception du Kazakhstan avant le déplacement en Finlande, le 16 novembre, dernier match du groupe D", a annoncé la FFF dans un communiqué.

Sauf immense surprise, les Bleus devraient valider leur ticket pour la Coupe du monde 2022 le 13 novembre prochain. Pour cela, les hommes de Didier Deschamps devront battre le Kazakhstan, bon dernier du groupe, ou alors effectuer match nul et espérer que la Bosnie et la Finlande se quittent sur un score de parité. Pour la première fois depuis 1985, l'équipe de France pourrait se qualifier pour une grande compétition depuis le Parc des Princes.

