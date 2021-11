La FFF l'a annoncé ce mercredi. Un hommage aux victimes des attentats du 13-novembre 2015, comprenant une minute de silence et le port d'un brassard par les Bleus, sera rendu au Parc des Princes à l'occasion du match France-Kazakhstan samedi (20h45). La rencontre qualificative pour la Coupe du monde 2022 se tient dans l'enceinte du PSG six ans jour pour jour après les attaques qui ont eu lieu au moment où l'équipe de France recevait l'Allemagne au Stade de France.

"Le Parc des Princes sera habillé du Bleuet et celui-ci figurera sur le maillot géant lors de la cérémonie d'avant-match", a fait savoir la FFF. Une collecte de dons et une "vente solidaire" seront par ailleurs menées par des bénévoles de Bleuet de France, une association de solidarité aux anciens combattants, aux victimes de guerre et d'actes de terrorisme, est-il précisé.

