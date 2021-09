Un cinquième match sans victoire qui n'en finit pas de faire parler. En marge des deux nouvelles contre-performances de l'équipe de France en matches de qualifications à la prochaine Coupe du monde ponctués par deux nuls face à la Bosnie-Herzégovine (1-1) et l'Ukraine (1-1), Karim Benzema et Didier Deschamps ont tenu à s'exprimer au micro de Telefoot.

"Ces Bleus sombrent dans une forme d'embourgeoisement"

Pour le premier, qui s'est dit "pas inquiet pour la qualification", c'est aux Bleus "de mettre de la vitesse afin de jouer plus verticalement et faire mal à l'adversaire". Sa prochaine apparition sous le maillot de la France, qui se déroulera dès mardi face à la Finlande sur la pelouse de Lyon, promet d'être "très spéciale" pour celui qui été formé par l'Olympique Lyonnais, avant d'en porter le maillot de l'équipe A entre 2005 et 2009. Benzema a clairement affiché son objectif personnel : "Ma famille et mes amis seront dans les tribunes. J'espère marquer".

Serie A A 38 ans, Ribéry va s'engager à la Salernitana IL Y A 2 HEURES

"Toutes les équipes sont confrontés à des difficultés"

Egalement interrogé sur la faillite collective de son équipe, qui n'a remporté que neuf petits points lors de ses cinq premières rencontre du groupe, soit le pire total à ce stade en phase de qualifcation depuis celle pour le Mondial 2006, Didier Deschamps n'a pas paru plus inquiet que cela : "Il faut accepter ce classement mitigé, le parcours en qualifications est compliqué".

Pour Deschamps, cette "période avec moins de réussite et de confiance" est en partie due à des "adversaires qui proposent toujours le même schéma, avec des blocs très regroupés". Les champions du monde 2018 s'attendent à ce que le momentum tourne : "On a la fâcheuse tendance à encaisser l'ouverture du score, on a évidemment une grande marge de progression, mais la route est devant nous".

En espérant une véritable remise en question lors de l'ultime match de cette fenêtre de qualifications, avec un duel face à la Finlande, deuxième du groupe D (5 points), ce mardi, à 20h45.

"Le plus gros problème de l'équipe de France, c'est Griezmann"

Ligue 1 Une prime à la signature record : Mbappé au Real, ça pourrait chiffrer 80 millions d'euros IL Y A 3 HEURES