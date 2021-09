L'histoire avait beaucoup fait parler à l'époque. En marge du match opposant l'équipe de France et la Suisse en huitièmes de finale du dernier Euro (3-3, défaite des Bleus aux tirs au but), la mère d'Adrien Rabiot aurait eu une altercation en tribunes avec l'entourage proche de Kylian Mbappé et de Paul Pogba.

Véronique Rabiot avait demandé au père de Kylian Mbappé de demander à son fils d'être moins arrogant, avant de se brouiller dans la foulée avec les proches de Paul Pogba lors d'une perte de balle du milieu de Manchester United ayant engendré le troisième but suisse.

"Il ne s'est rien passé"

Interrogé sur cet épisode lors de l'émission Téléfoot, Adrien Rabiot a tenu à donner sa version des faits : "Il ne s'est rien passé dans les tribunes. C'était surprenant d'entendre tout ça. J'ai parlé avec ma mère, elle m'a dit qu'il ne s'était rien passé, je la crois. Des images d'énervement, ça peut arriver, mais personne ne sait ce qu'il s'est dit".

Quoi qu'il ait pu réellement se passer lors de cette soirée maudite pour l'équipe de France, Adrien Rabiot a insisté sur le fait que cette anecdote n'a au aucune conséquence sur ses relations au sein du groupe France, d'un côté ou de l'autre : "Je n'en ai pas parlé avec Mbappé ou Pogba, il ne s'est rien passé, donc il n'y avait pas besoin de parler de quoi que ce soit".

A deux jours d'affronter la Finlande en match de qualifications à la Coupe du monde 2022, l'affaire semble donc définitevement close.

