Quand la Coupe du monde passera à 48 équipes - un changement prévu pour 2026 -, l'Italie n'aura, sans doute, plus grand-chose à craindre des qualifications. Mais d'ici-là, il y a 2022 et le Qatar. Un Mondial là aussi particulier puisque disputé en novembre et décembre. Un Mondial pour lequel l'Italie n'a pas encore validé son billet, contrairement au Brésil ou à l'Allemagne. Elle n'en avait pas réellement la possibilité ce vendredi face à la Suisse, mais un succès lui aurait ouvert les portes en grand. Las, Jorginho a manqué la balle de match sur penalty (1-1) et ce sont les fantômes de novembre 2017 qui vont ressurgir en Italie.

"Nous avons fait une erreur au match aller et une au retour, ces choses arrivent", a philosophé Roberto Mancini, sélectionneur de la Squadra. Par erreur, ce dernier entend en fait penalty manqué. En Suisse, Sommer avait repoussé la tentative de Jorginho, ce vendredi soir, le prétendant au Ballon d'Or l'a envoyé dans le ciel de Rome. "Sans ça, l'affaire était entendue", a poursuivi un Mancini bien conscient des enjeux. Avec trois points d'avance sur son adversaire du soir, l'Italie se serait rendue en Irlande du Nord avec la certitude qu'un point lui suffisait pour se qualifier.

Jorginho, deux ratés coupables face à la Suisse

Puisque Jorginho n'est pas parvenu à transformer son penalty, c'est sans doute la différence de buts qui départagera Italiens et Suisses, à égalité de points, lundi soir. A l'heure actuelle, les premiers ont l'avantage (+11, contre +9). Si les champions d'Europe et les bourreaux des Français en 8es gagnent chacun de leur côté, ils savent qu'ils devront enquiller les buts. Ce sera peut-être plus facile pour la Suisse à domicile face à la Bulgarie. Mais l'Italie a un petit matelas.

Mais du côté de la Squadra, on a évidemment refusé de blâmer Jorginho. "Il fait partie des tireurs, s'il avait envie de tirer, c'est bien qu'il l'ait fait", a tranché Mancini. "Jorginho est notre tireur de penalties et il continuera à l'être, a confirmé Bonucci. Il y a quatre mois, il nous a emmenés en finale de l'Euro avec un tir au but décisif contre l'Espagne. Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, mais on doit penser au prochain match et regarder devant." Le capitaine italien a préféré s'attarder sur la mauvaise première période des siens : "On a manqué un peu de rythme dans la circulation de balle et on devait mieux gérer les contres". Une analyse partagée par son sélectionneur.

Le souvenir de la Suède

"La première période a été un peu pénible après le but suisse. En seconde, c'était mieux mais nous avons raté le 2-1." Reste qu'un succès large en Irlande du Nord qualifiera, sauf exploit suisse, l'Italie pour le Mondial qatari. "Si on marque tous les buts qu'on n'a pas marqués ce soir…", préfère sourire Mancini. "En Irlande du Nord, poursuit Bonucci, on jouera de toute façon le match comme il aurait fallu le jouer, c'est dans notre mentalité. On ne va pas y aller pour gérer, mais pour gagner et décrocher cette qualification pour le Mondial."

Le problème c'est que d'ici lundi, on va peut-être repenser à 2017 en Italie. Deuxième de son groupe derrière l'Espagne, l'Italie avait dû jouer un barrage terrible face à la Suède pour la Coupe du monde en Russie l'année suivante. La défaite à l'aller (1-0) avait fait naître de l'inquiétude, le nul à San Siro (0-0) avait mis fin aux espoirs transalpins. La Squadra est cette fois dans une meilleure situation mais tant que le billet n'est pas validé...

La déception de Jorginho après son penalty manqué face à la Suisse Crédit: Getty Images

