C'est une colère qui a fait le tour du monde. Hors de lui après un but non accordé lors de Serbie-Portugal (2-2), samedi soir, en toute fin de rencontre, Cristiano Ronaldo avait décidé de quitter la pelouse, jetant son brassard de capitaine au sol avant de rentrer aux vestiaires. Le lendemain, la presse portugaise s'insurgeait auprès de Danny Makkelie, l'arbitre de la rencontre, coupable de ne pas avoir vu que le ballon était bel et bien rentré. Ce lundi, ce dernier a accepté de prendre la parole dans les colonnes de A Bola. Un évènement assez rare pour un officiel.

Qui veut encore de Ronaldo ?

"Tout ce que je peux dire c’est que je me suis excusé auprès du sélectionneur Fernando Santos et de l’équipe du Portugal pour ce qui s’est passé. En tant qu'équipe d’arbitrage, nous avons toujours travaillé pour prendre les bonnes décisions. Quand nous sommes au cœur de l’actualité de cette façon, cela ne nous satisfait pas du tout", a-t-il confié, regrettant donc cette erreur.

Qualif. Coupe du monde - UEFA "5 à 10 jours d'absence" : Lewandowski très incertain pour le choc face au PSG IL Y A 3 HEURES

Cristiano Ronaldo jette son brassard contre la Serbie Crédit: Getty Images

Qualif. Coupe du monde - UEFA A 10 jours du PSG, Lewandowski est sorti sur blessure IL Y A 14 HEURES