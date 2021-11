Le jeu : Une démonstration, point barre

Privé de deux des vertèbres de son épine dorsale, Raphaël Varane et Paul Pogba, Didier Deschamps a dû s’adapter, derrière et au milieu. Dayot Upamecano, peu satisfaisant sous la tunique bleue jusqu’ici, a pris la place de l’habituel numéro 4 tricolore, quant à Pogba, il a été remplacé poste pour poste par Adrien Rabiot et sa blessure nous a privé de retrouvailles attendues avec N’Golo Kanté, revenant du soir. Mais la grande affaire de la composition d’équipe de Didier Deschamps aura été la titularisation de Kingsley Coman en lieu et place de Benjamin Pavard. Un choix audacieux qui a pour le moins fonctionné.

Kingsley Coman et Kylian Mbappé brillants lors de France-Kazakhstan Crédit: Getty Images

Mais c’est de l’autre côté, et d’un autre piston qu’est arrivée l’ouverture du score. Lancé par Benzema, Théo Hernandez a servi Mbappé sur un plateau. Six minutes de jeu, l’affaire était déjà bien embarquée. La suite l’a vite pliée. Bouillantissime, Kingsley Coman a offert deux autres réalisations à Mbappé alors que la première demi-heure était à peine terminée. Cinq autres buts plus tard et une deuxième passe décisive dans la besace de Théo, les Bleus pouvaient remballer. Samedi, ils se sont bien amusés (et presque trop, parfois) face à une équipe qui, pour le coup, a fait honneur à son classement FIFA (125e).

Les joueurs : Sensationnel Mbappé, époustouflant Coman

Auteur d'un quadruplé (!), Kylian Mbappé s'est enfin offert une orgie de buts en équipe de France dans une soirée où il a tout réussi. Mis sur orbite par un Kinglsey Coman intenable et un Théo Hernandez toujours aussi saignant, les Bleus s'en sont ensuite remis à Karim Benzema. Quelle soirée…

Le facteur X : La bonne idée de DD

Oui, mettre Kingsley Coman sur le côté à la place de Benjamin Pavard était une excellente idée.

Kingsley Coman face au Kazakhstan Crédit: Getty Images

La stat : 4

Comme le nombre de buts marqués par Mbappé et... de rangs gagnés au classement historique des meilleurs buteurs de l’équipe de France. Il était 16e au début de la soirée, un quadruplé plus tard, il est 12e, avec 23 réalisations. Le champion du monde est passé devant Eric Cantona, Paul et Jean Nicolas et Jean Vincent. Pas mal. Son quadruplé est d’ailleurs le premier réussi sous le maillot de l’équipe de France depuis… Just Fontaine, face à la RFA en 1958 (match pour la troisième place de la Coupe du monde, 6-3).

Le tweet : 13 novembre 2015

La décla : Karim Benzema sur M6

C'est une soirée spéciale, avec le résultat au bout. On savait que l'adversaire était plus faible que nous, mais il fallait mettre la manière, et c'est ce qu'on a fait. On a produit du beau jeu, et je pense que les supporteurs ont apprécié.

La question : DD a-t-il trouvé la solution aux maux de la droite ?

Rarement un match officiel n’a autant ressemblé à une exhibition dans l’histoire récente des Bleus. On dit, souvent et à tort, qu’il n’y a plus de petites équipes. Eh bien, les Bleus en ont croisé une, samedi. Et comme les champions du monde étaient dans un très bon soir, ça n’a pas fait un pli. Trois buts en trente-deux minutes, du même homme, Kylian Mbappé, et l’affaire était pliée. Auteur du premier quadruplé bleu depuis Just Fontaine, le Parisien finit mieux l’année qu’il ne l’avait traversée jusque-là.

Les couloirs français ont, aussi, mieux terminé 2021. En janvier, la France possédait deux latéraux dans une défense à quatre que l’on imaginait indéboulonnable, Lucas Hernandez et Benjamin Pavard. Et puis, les événements, les pépins de l’un, les mauvaises performances de l’autre, ont donné envie à DD d’essayer autre chose. Et c’est sans doute ce samedi face au Kazakhstan que le sélectionneur a le plus aimé ce qu’il a vu. Surtout à droite, parce qu’à gauche, il avait déjà idée de ce qu’il avait sous la main.

TItulariser Kingsley Coman face à la 125e nation FIFA aura été une riche idée. Peu à défendre, beaucoup à attaquer : le Bavarois, en feu actuellement et revenu comme une balle après le souci cardiaque qui l’avait privé du Final Four de Ligue des Nations, a fait ce qu’on attendait de lui. Auteur de deux assists (comme Théo Hernandez) et virevoltant, Coman est-il la solution aux maux de la droite bleue ? Celle qui fera oublier les atermoiements de Pavard, Koundé, Dubois et compagnie ?

On ne va pas s’enflammer, mais à partir du moment où ce que l’on a vu a fonctionné, on a qu’une envie : le revoir face à un adversaire d’un calibre décent (et qui fera passer une once de frisson quand il franchira la ligne médiane). Parce qu’au Qatar, il n’y aura pas le Kazakhstan en face. La Coupe du monde, justement, c’est dans un an. Tout pile. D’ici là, Didier Deschamps aura du temps pour travailler et voir si l’attelage est viable. Autant en profiter. Il serait dommage de ne pas insister.

