Il n'est pas question de tout revoir après l'échec de l'Euro, stoppé en huitième de finale fin juin face à la Suisse (3-3 a.p., 5-4 t.a.b.). Didier Deschamps l'avait laissé entendre. Et cela se confirme pour le premier match des Bleus après leur échec à l'Euro. Pour affronter la Bosnie-Herzégovine mercredi (20h45), Didier Deschamps va ainsi refaire confiance à son trio offensif. Antoine Griezmann et Kylian Mbappé vont accompagner Karim Benzema devant dans un 4-3-3.

Et si la défense est forcément remaniée avec les absences de Benjamin Pavard (cheville) et Théo Hernandez (genou) avec les titularisations de Jules Koundé et Lucas Digne aux côtés de Raphaël Varane et Presnel Kimpembe, c'est au milieu qu'il pourrait y avoir le plus de surprises. Selon L'Equipe et Le Parisien , le sélectionneur des Bleus pourrait faire confiance à Thomas Lemar.