Lionel Scaloni, positif au Covid-19, ne se rendra pas au Chili pour le match des éliminatoires du Mondial 2022 prévu jeudi dans la ville de Calama. "Avec Pablo Aimar (son adjoint), nous n'allons pas pouvoir faire partie de la délégation. Pablo vient de passer quelques jours chez lui car il était cas contact. Je suis resté isolé mais je continue d'être testé positif", a expliqué Scaloni.

Contre le Chili, Lionel Scaloni et Pablo Aimar seront remplacés sur le banc par Walter Samuel et Roberto Ayala. Deux autres joueurs sont touché par le coronavirus, les attaquants Alexis Mac Allister et Emiliano Buendía, qui partageaient une chambre pendant le stage de préparation.

L'Argentine, comme le Brésil, est déjà qualifiée pour le Qatar. Elle devra se passer, pour ce match, de son capitaine Lionel Messi, testé positif en décembre, pendant ses vacances à Rosario, et qui vient tout juste de reprendre l'entraînement avec le PSG.

