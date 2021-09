Marco Verratti, touché à un genou, va rentrer plus tôt que prévu à Paris. Le milieu de terrain italien a en effet quitté sa sélection pour retourner au PSG. "Les joueurs Marco Verratti et Lorenzo Pellegrini (AS Rome, NDLR), indisponibles pour le match Italie-Lituanie, quitteront aujourd'hui (lundi), à titre de précaution, la sélection nationale et retourneront dans leurs clubs respectifs", explique la Fédération.

Verratti a donc dû déclarer forfait pour le match de qualifications pour le Mondial-2022 de mercredi contre la Lituanie après avoir été touché au genou lors de la rencontre face à la Bulgarie, jeudi dernier. Le petit milieu de terrain parisien a disputé le dernier quart d'heure de la rencontre Suisse-Italie (0-0) dimanche soir, alors que les Italiens restent en tête de leur groupe.

