C'est probablement la grande question qui divise actuellement la planète football. Faut-il organiser un Mondial tous les deux ans, comme le souhaite la FIFA ? Du côté de la France, les avis divergent. Même au sein de la FFF. Alors que Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, n'est pas vraiment pour ce grand chambardement , Noël Le Graët , son président, est plus ouvert.

Je comprends que les autres pays soient fâchés

J'y suis très favorable pour les filles à condition qu'elle se joue en hiver et pas en été en étant trop proche de celle des garçons, a-t-il expliqué lors d'une réunion en visioconférence organisée par la FIFA avec les 211 fédérations nationales, jeudi, et dans des propos relayés par Pour les garçons, personnellement, je ne suis pas contre, mais je ne donne pas non plus un blanc-seing. Il y a une grosse réflexion de ma part. Il faut que je sache si ce projet enrichit ou appauvrit la Fédération française, dont je suis le président." , a-t-il expliqué lors d'une réunion en visioconférence organisée par la FIFA avec les 211 fédérations nationales, jeudi, et dans des propos relayés par L'Equipe ."

"Ne pas regarder ce projet de près serait une erreur. Je comprends que les autres pays soient fâchés que l'Europe ait organisé une compétition nouvelle (La Ligue des nations), qui les empêche de pouvoir jouer des matches amicaux contre les Européens, a ajouté "NLG". On ne peut pas ignorer les autres parties du monde. Les pays riches trouvent toujours des compétitions pour jouer entre eux. J'ai écouté la plaidoirie de l'Afrique du Sud et du Maroc qui expliquaient leur difficulté à trouver des matches amicaux parce que l'Europe a bloqué toutes les dates. Donc, je le répète, je n'ai aucune opposition à une Coupe du monde tous les deux ans, même si je demande à regarder cela de plus près." Un vote aura lieu en décembre pour trancher définitivement cette question.

