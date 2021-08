La désillusion de Bucarest est encore dans tous les esprits. Forcément. Quand on est champion du monde et qu'on se fait sortir dès les huitièmes de finale de l'Euro contre une sélection de l'envergure de la Suisse - sans lui faire injure -, la pilule met du temps à passer. S'ils sont encore marqués au fer rouge par cette claque, même s'ils ne le disent pas vraiment, Didier Deschamps et Hugo Lloris ont cependant envie de passer à autre chose. Ou en tout cas, ils aimeraient bien qu'on se tourne un peu plus vite vers la suite.

"On ne peut pas changer quoi que ce soit à ce qui s'est passé. Je sais que l'attente est toujours là, l'obligation l'a toujours été car c'est l'équipe de France", a lancé le sélectionneur des Bleus à la veille de la reprise de l'équipe de France face à la Bosnie-Herzégovine dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2022. "On ne peut pas revenir en arrière. L'objectif est de préparer le futur en étant efficace au moment présent", a enchaîné son capitaine, Hugo Lloris.

Hugo Lloris à l'échauffement avec les Bleus Crédit: Getty Images

Qualif. Coupe du monde Kanté ne sera pas là face à la Bosnie IL Y A 3 HEURES

On s'est déjà exprimé sur ce qui a été fait à l'Euro

Si l'envie d'oublier un peu le passé est présente, il n'est cependant évidemment pas question de tourner totalement la page. "Il y a toujours des enseignements à tirer", confirme Hugo Lloris, avant de glisser :"Mais chaque compétition a sa propre histoire". Et les Bleus ont clairement envie de se focaliser sur cette autre épreuve avec les qualifications pour le Mondial. Des éliminatoires bien débutés, avant de se prendre les pieds dans le tapis en Roumanie lors du Championnat d'Europe. L'agacement pointe d'ailleurs un peu à force d'entendre les questions s'accumuler sur les conséquences de leur échec à l'Euro. "On s'est déjà exprimé sur ce qui a été fait à l'Euro. On bascule sur quelque chose de nouveau. Sur la continuité de ce qu'on a fait au mois de mars", lance le portier des Bleus.

Un souvenir inquiétant de l'été est cependant encore trop présent pour ne pas y revenir : la défense des Bleus. Elle s'est délitée en quelques minutes face à la Suisse, qui a pu effacer un score de 3-1 à la 81e, pour finalement l'emporter aux tirs au but. Et si Lloris reconnait que l'équipe de France "est à la recherche de trouver le meilleur équilibre possible", Didier Deschamps s'agace un peu quand il est interrogé sur la solidité défensive de son équipe. "On l'a perdue 10 minutes. On ne va pas en reparler, répond DD. On l'a eue pendant je ne sais pas combien de temps. Il ne faut pas se focaliser là-dessus, car ce n'est pas ça qui va nous faire maîtriser le match".

En clair, un accident a eu lieu. Et ils veulent tout faire pour limiter cette nuit roumaine à un "simple" épisode à oublier pour repartir sur leurs bases passées. "Il ne faut pas changer nos habitudes. Le coach a eu son message, le président également. Tout cela pour dresser le contexte et remettre nos idées en place", estime encore Lloris. "Il faut continuer sur la route entreprise au mois de mars, pour se rapprocher de cet objectif, conclut Deschamps. Il faut garder notre solidité, et la détermination de bien faire les choses ensemble."

Qualif. Coupe du monde Allemagne 3e, France en tête… Où en sont les cadors européens sur la route du Qatar ? IL Y A 9 HEURES