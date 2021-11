Après s'être déjà confié sur le sujet à The Athletic début octobre puisce samedi, Olivier Giroud a de nouveau évoqué sa nouvelle vie sans les Bleus ce lundi dans l'émission "C à vous", sur France 5. Cette fois-ci, l'attaquant de 35 ans, qui n'a plus été appelé en équipe de France depuis l'échec à l'Euro, a assuré qu'il s'était préparé à vivre sans la sélection nationale. ", a notamment lâché le Milanais, qui dit se concentrer sur son nouveau club et sa famille.