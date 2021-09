C'est une soirée que Memphis Depay n'oubliera pas de sitôt. Dans une forme éblouissante, l'attaquant du Barça a rayonné avec les Pays-Bas, ce mardi soir, face à la Turquie. En inscrivant un triplé lors de la balade néerlandaise face à la Turquie (6-1), l'ancien capitaine de l'OL a porté son score à 33 buts en sélection. Soit le même total que deux légendes du pays : Johann Cruyff et Abe Lenstra.

J'attends plus de moi-même

"Ce sont des légendes. Nous ne pouvons pas comparer les autres avec eux, ils ont mis notre pays sur la carte", a nuancé Depay peu après le coup de sifflet final. "Mais je vise encore plus haut, a-t-il toutefois ajouté. Je vise le podium, et à partir de là... Nous verrons jusqu'où je peux aller." Dans son viseur, un certain Robin van Persie, recordman avec 50 buts au compteur.

Jamais satisfait, Depay a même estimé que sa prestation du soir aurait pu être encore meilleure. "J'ai mal joué au début. J'ai perdu mes trois premiers ballons, a pesté l'international néerlandais. J'attends plus de moi-même, c'est tout. Les gens pensent que je suis toujours aux anges, mais je peux faire mieux." Deux buts contre le Monténégro samedi, trois face à la Turquie ce mardi soir : le nouveau joueur du Barça n'est jamais rassasié. "Mais je dois dire que c'était quand même une belle soirée", a-t-il conclu après le score de tennis des siens. Ouf. On commençait presque à en douter...

