Quatre titularisations en août puis… seulement deux depuis le début du mois de septembre : Georginio Wijnaldum ne vit pas des débuts rêvés au PSG. Loin de là. Moyennement convaincant lorsqu'il a eu l'occasion de se montrer, devancé par Idrissa Gueye et Ander Herrera dans la hiérarchie, le milieu de terrain néerlandais doit se contenter de miettes. Il n'a eu droit qu'à 35 minutes de jeu, en cumulé, sur les trois derniers matches de Paris.

Très, très loin de ce à quoi on s'attendait au moment de sa signature, au nez et à la barbe du FC Barcelone. Certes, l'arrivée tardive de Lionel Messi a considérablement rebattu les cartes en termes d'équilibre dans l'effectif et sur le terrain. Certes, Mauricio Pochettino a réclamé de la patience pour le joueur de 30 ans, qui a besoin comme beaucoup d'une période d'acclimatation. Mais il n'y a pas que le PSG, il y a la sélection aussi. Et si Pochettino relativise, Louis van Gaal est lui aussi concerné de très près par cette situation.

Bien sûr que je suis inquiet

Qualif. Coupe du monde Kimmich, Goretzka, Müller : brelan d'As de la Mannschaft IL Y A UNE HEURE

"Bien sûr que je suis inquiet, a avoué lundi dernier le sélectionneur des Oranje en conférence de presse. J'en ai d'ailleurs discuté avec lui à son arrivée aujourd'hui. Mais l'alarme ne s'est pas encore déclenchée. Il y a des joueurs en lesquels j'ai une réelle confiance." Et, bonne nouvelle pour Wijnaldum, il fait partie de ceux-là.

Louis van Gaal (Pays-Bas) Crédit: Eurosport

Quoi de plus logique. On parle d'un joueur qui pèse 82 sélections et 26 buts avec les Pays-Bas. D'un milieu de terrain qui a démarré 42 des 50 derniers matches de son pays, qu'il représente sans interruption ou presque depuis la Coupe du Monde 2014, après avoir eu droit à des miettes dès 2011. D'un leader qui a pris le brassard de capitaine en l'absence de Virgil van Dijk, de novembre 2020 à la fin de l'Euro.

De là à dire que l'ex-poulain de Jürgen Klopp n'a pas à s'inquiéter, il y a un gouffre. Car son trop faible temps de jeu au PSG se conjugue à d'autres facteurs qui pourraient, à plus ou moins long terme, amener à son déclassement. A commencer par la concurrence, naturellement. Depuis sa prise de fonction, Van Gaal fait confiance au trio Wijnaldum – De Jong – Klaassen dans l'entrejeu.

La renaissance de Klaassen

Le joueur du Barça est un indiscutable, tant il a progressé ces derniers mois. Le milieu de l'Ajax Amsterdam, lui, revit en sélection. Convoqué mais pas utilisé par Frank de Boer pendant l'Euro, Klaassen a démarré tous les matches de cette nouvelle ère Van Gaal. Quatre matches pour trois buts et une passe décisive…

Davy Klaassen Crédit: Getty Images

Derrière, il y a Guus Til (23 ans) récemment buteur contre la Turquie et titulaire en Lettonie vendredi, alors que Wijnaldum était suspendu, ou encore Ryan Gravenberch (19 ans), titulaire à l'Ajax Amsterdam. Sans oublier le plus expérimenté Marten de Roon (30 ans). Une concurrence qui existait avant, mais qui pourrait se faire de plus en plus pressante.

Wijnaldum est toujours l'un des leaders de cette sélection, évidemment. Mais, comme nous l'évoquions plus haut, il a rendu le brassard à Van Dijk, pour redevenir vice-capitaine. Si l'on se concentre sur le jeu, il a aussi reculé d'un cran avec la fin du système en 3-4-1-2, où il évoluait souvent en soutien d'un duo d'attaquant, pour le retour du 4-3-3. Wijnaldum est toujours décisif, comme en témoigne son but contre le Monténégro le 4 septembre dernier.

Mais les statistiques et les projections de Klaassen font de ce dernier le milieu le plus offensif chez les Oranje depuis quelques rencontres. Avec les Pays-Bas comme avec Paris, le natif de Rotterdam va donc devoir faire avec la concurrence. Et briller un peu plus dans l'ombre, même s'il n'a jamais été celui qui prenait le plus la lumière.

Qualif. Coupe du monde La Mannschaft au soutien de Werner : "Timo n'est pas Lewandowski" IL Y A 9 HEURES