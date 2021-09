Fautif sur l’égalisation du 3-3 contre la Suisse en huitièmes de finale du dernier Euro, pas très net lors du but de la Bosnie ce mercredi (1-1) et carrément en tort sur l’ouverture du score de l’Ukraine dimanche soir (1-1)... Mais qu’arrive-t-il à Presnel Kimpembe ? Le défenseur parisien aux 22 sélections traverse une période aussi longue que mauvaise en équipe de France. Incapable d’intervenir sur un contre de Yaremchuk, Kimpembe a participé bien malgré lui à l'ouverture du score adverse. Une erreur qui rappelle chacune, ou presque, de ses dernières apparitions sous ses différents maillots bleus, que ce soit en club comme en sélection.

Une défense en perdition

Pourtant, la France, dans le sillage de Presnel Kimpembe, a depuis longtemps basé sa force sur sa solidité défensive, ramenant le titre de champion du monde 2018 grâce à sa capacité à ne quasiment pas prendre de but. Mais depuis le succès inaugural à l’Euro face à l’Allemagne (1-0), on ne reconnaît plus la rudesse des Bleus, qui enchaînent les bévues défensives. Et la forme de Presnel Kimpembe est loin d’être étrangère à l’absence de victoire de l’équipe de France depuis maintenant trois mois.

La sélection de Didier Deschamps a encaissé l’ouverture du score lors de chacune de ses cinq dernières rencontres pour un total de huit buts pris contre la Hongrie (1-1), le Portugal (2-2), la Suisse (3-3), la Bosnie (1-1) et l’Ukraine (1-1). Soit autant que lors des douze matches précédents. Une statistique qu’Hugo Lloris n’a pas manqué de durement analyser : “Nous avons perdu notre force collective”.

"Ces Bleus sombrent dans une forme d'embourgeoisement"

L’ombre de lui-même

Impressionnant dans son impact physique et sa capacité à aller - et remporter - ses duels, Presnel Kimpembe était le soldat idéal de Deschamps. Son duo très complémentaire avec Raphaël Varane en charnière centrale avait de quoi faire blêmir toutes les armes offensives adverses. Puis tout a changé.

Car le natif du Val d’Oise semble avoir perdu sa grinta. Mal positionné, en retard sur ses interventions, battu à la course, les erreurs de Presnel Kimpembe ne cessent de s’enchaîner. Pour sa défense, que ce soit Mauricio Pochettino ou Didier Deschamps, aucun de ses entraîneurs ne lui octroie de repos depuis le début de la saison, alors qu’il semble pourtant en avoir réellement besoin. Titulaire lors du Trophée des champions avant d’enchaîner la quasi intégralité des quatre premiers matches de Ligue 1 sous le maillot du Paris Saint-Germain puis les deux matches de qualifications à la Coupe du monde, son état physique pose question.

"Le plus gros problème de l'équipe de France, c'est Griezmann"

Besoin de souffler

Il est également important de souligner que Presnel Kimpembe fait face à une blessure à la cheville qu'il traîne depuis de longues semaines : le défenseur de 26 ans enchaîne les soins depuis le début de la saison. Incertain pour le dernier match du PSG, où il est tout de même entré en jeu, il ne s’est pas entraîné jeudi avec les Bleus, à l’avant-veille de rencontrer l’Ukraine. Mais a tout de même été titularisé.

La faute à un manque cruel de potentiels remplaçants sur son poste ? Oui, mais le faire disputer autant de minutes n’arrange rien à sa forme. Précieux dans le groupe France grâce à sa légendaire bonne humeur et sa capacité à échanger avec l’ensemble de ses coéquipiers, faisant de lui le liant de l’effectif de Didier Deschamps, sa proximité avec Kylian Mbappé est également cruciale. De là à l’aligner lors de chaque rencontre, malgré son problème de blessure ? Rien n'est moins sûr.

A voir si le tacticien des Bleus réitère l’expérience face à la Finlande, ce mardi. Mais cela ressemblerait à un véritable cadeau empoisonné pour celui qui n’a besoin que d’une chose : une période de repos. Pour mieux repartir.

