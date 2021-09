Il y a des périodes comme ça qui sont plus compliquées que d'autres", a lancé le dernier rempart des Bleus lundi. "Et ce n'est pas le moment de lâcher. C'est justement dans ces périodes où il faut se faire mal. Elever le niveau. Car on est dans le besoin. Que ce soit sur le plan comptable et sur le plan de la confiance." Ce n'était pas un simple coup de chaud. Deux jours après, le constat est identique. Et Hugo Lloris, déjà auteur d'une sortie musclée samedi devant les micros , n'a pas changé de discours. Ce n'est pas son style. Sans s'agacer mais avec détermination, le portier des Bleus est ainsi encore une fois monté au créneau pour tirer tout le monde vers le haut. "", a lancé le dernier rempart des Bleus lundi. "."

Si Didier Deschamps parle d'une "période moins heureuse", il n'est plus l'heure de se cacher. Ou de noyer le poisson. Au début du rassemblement il y a moins d'une semaine, le discours était pourtant tout autre. Lloris se voulait plus rassurant, cherchant à tourner un peu vite peut-être la page de cet Euro manqué. Mais aujourd'hui, après deux nouveaux matches terminés par des nuls – soit le quatrième et le cinquième consécutif pour l'équipe de France -, le capitaine des Bleus se veut plus offensif. "On a tous conscience de la situation. Mais ce n'était pas forcément le cas avant le match de l'Ukraine", estime-t-il.

"Ces Bleus sombrent dans une forme d'embourgeoisement"

Qualif. Coupe du monde Relancer un groupe qui a tout gagné : Deschamps face à l'inconnu IL Y A 20 HEURES

"Ne pas attendre le mois de novembre pour régler le problème"

Hugo Lloris l'avoue : les Bleus sont malades. "On a eu un coup d'arrêt lors de l'Euro. Cette élimination nous a fait mal. Est-ce qu'on est guéri ? apparemment, ce n'est pas le cas au vu de nos deux derniers matches", constate-t-il. Comme les ternes copies rendues lors des rencontres pouvaient le laisser présager, le mal est ainsi suffisamment profond pour que Lloris sente le besoin d'assumer encore un peu plus son rôle de capitaine en se montrant plus direct devant la presse. "C'est demain qu'il faut régler le problème. Et pas attendre le mois de novembre", explique-t-il.

A la recherche des "bons feelings" pour relancer la machine bleue, Hugo Lloris ne voit pas non plus tout en noir. "Je sens des joueurs qui ont envie de tout donner" , annonce-t-il. Mais il prévient : "Ça ne se fera pas du jour au lendemain". Car le souci des Bleus est une question de mental. Et si la confiance se construit au fil des mois et des matches rassurants, elle peut s'envoler très vite. Le temps d'une claque ou d'une désillusion par exemple, comme les Bleus sont en train de l'apprendre. "Dans le sport de haut niveau, ce qui est prédomine c'est le mental. Et c'est là-dessous où nous devons être encore plus forts. (…) Le match est surtout contre nous-mêmes. Il faut se relever ensemble", conclut Lloris.

Qualif. Coupe du monde "Ils doivent prendre exemple sur Aurélien" : Tchouaméni, seule éclaircie dans la grisaille bleue IL Y A 20 HEURES