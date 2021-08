Louis van Gaal entame jeudi en qualifications de la Coupe du monde 2022 face à la Norvège son troisième mandat à la tête des Pays-Bas, avec l'objectif de rejoindre la grand-messe du Qatar dans 15 mois. A 70 ans, le sélectionneur est sorti de sa retraite cinq ans après sa dernière expérience, en club, à Manchester United.

2000-2001: l'échec en sélection après la gloire en club

A 49 ans, après trois saisons au FC Barcelone, Van Gaal a la cote. Entre 1991 et 1997, il offre à l'Ajax trois titres de champion des Pays-Bas, une Coupe de l'UEFA (1992) et surtout un couronnement spectaculaire en Ligue des champions en 1995. Un an plus tard, le club d'Amsterdam atteindra encore sous ses ordres la finale de la C1 (défaite face à la Juventus).

De quoi allécher les plus grands clubs du continent : il file au Barça avec qui il remporte deux Liga (1997 et 1998) mais s'en va au terme de sa troisième saison, critiqué en Catalogne pour un style de jeu devenu trop peu chatoyant.

Il prend alors en 2000 la tête de la sélection néerlandaise et enregistre sans doute la plus grosse claque de sa carrière d'entraîneur, échouant à qualifier les Oranje pour la Coupe du monde 2002.

2012-2014: troisième du Mondial brésilien

Après un bref intérim de six mois au Barça en 2002, Van Gaal prend du recul avec une expérience frustrante comme directeur technique de l'Ajax (2003-2004) avant de retrouver le chemin du succès comme entraîneur en décrochant à la surprise générale le titre en Eredivisie avec le modeste AZ Alkmaar.

Il reçoit alors à nouveau sa chance dans un club du top, le Bayern Munich, avec qui il décroche le titre en Bundesliga, en 2010, année où il conduit le géant allemand en finale de la Ligue des champions, battu par l'Inter Milan de son ancien adjoint José Mourinho.

2011 se passe moins bien et il quitte la Bavière en cours de saison avant d'être rappelé à la tête des Oranje en vue de la Coupe du monde 2014. Au Brésil, les Pays-Bas décrochent une inespérée troisième place.

Sa cote remonte logiquement. Il devient manager de Manchester United. Un échec, malgré un succès en Coupe d'Angleterre en 2016. Année où, "fatigué", il annonce prendre sa retraite, à 67 ans, pour profiter de la vie de famille dans sa résidence au Portugal.

2021-... : une dernière pige "pour le bien des Pays-Bas"

L'Amstellodamois sort pourtant de sa retraite, flatté dans son ego quand la KNVB lui demande de succéder à Frank De Boer, débarqué après un Euro décevant (élimination en huitième de finale).

"Qui d'autre que moi aurait pu faire ce travail ? Je pense que si j'avais été la Fédération, j'aurais également pensé à moi pour être le nouveau sélectionneur", affirme Van Gaal au moment de sa prise de fonction, avec son arrogance coutumière. "Je ne reviens pas pour moi, mais pour le bien des Pays-Bas."

Son objectif ? Ni plus, ni moins que "remporter la Coupe du monde au Qatar". Encore faudra-t-il se qualifier. Les Oranje ont mal entamé la compétition en étant battus 4-2 par la Turquie qui domine actuellement le groupe G (avec 7 points en trois matches pour six unités aux Pays-Bas, à la Norvège et au Monténégro).

Seul le premier du groupe est qualifié directement. Autant dire que Van Gaal n'aura pas droit à l'erreur lors des trois matches de ce mois de septembre (en Norvège le 1er, puis face au Monténégro la 4 et la Turquie le 7). Un échec serait terrible pour un entraîneur qui peut compter sur une superbe génération avec les Van Dijk, De Ligt, De Jong, Wijnaldum et autre Depay.

