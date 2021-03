L'Ukraine a concédé le nul à la Finlande (1-1), dimanche soir à Kiev: un nul qui fait les affaires de la France, seule en tête du groupe D des qualifications zone Europe pour le Mondial-2022 après son succès dans l'après-midi au Kazakhstan (2-0).

Au cours d'une première période qu'ils ont archi-dominée, les hommes d'Andrei Shevchenko n'ont pas réussi à faire trembler les filets de Jesse Joronen, malgré plusieurs occasions signées Malinovskiy (16e, 44e), Zubkov (23e), Yaremchuk (26e, 38e), Zinchenko (28e), Karavayev (43e).

Même scénario que contre la France, mais cette fois-ci l'Ukraine en est victime...

Durant ces 45 premières minutes, les Finlandais, eux, n'ont pas franchi la ligne médiane plus d'une demi-douzaine de fois et ne se sont procurés aucune franche occasion. Dans une seconde période plus décousue, l'Ukraine est parvenue à trouver la faille à la 80e minute, par Moraes Junior qui, entré 13 minutes plus tôt, a repris de près un centre tendu devant le but de la droite de Karavaev, pour enfin tromper Joronen.

Les Ukrainiens se sont alors délités, les Finlandais ont obtenu plusieurs occasions par leur capitaine Araajuri ou leur petit meneur Pukki. Celui-ci, parti dans le dos de la défense ukrainienne sur un contre, était ceinturé dans la surface par Mykolenko, qui était sanctionné d'un carton rouge et d'un penalty, transformé par Pukki pour l'égalisation (1-1, 89e). A quelques secondes du coup de sifflet final, Moraes Junior a eu l'ultime occasion de donner la victoire à l'Ukraine. Mais sur son tir, Joronen a sorti un dernier et superbe arrêt.

