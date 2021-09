Oleksandr Petrakov a pris le relais d'Andriy Shevchenko sur le banc de l'Ukraine. Ancien entraîneur des moins de 20 ans, champions du monde en 2019, Petrakov, 64 ans, aura la lourde de tâche de remplacer le Ballon d'Or 2004, qui, après cinq années à ce poste et un quart de finale à l'Euro cet été, n'a pas souhaité prolonger son mandat. Pour son match inaugural, Petrakov a connu une première désillusion: deux minutes après avoir pris l'avantage dans les arrêts de jeu, son équipe a concédé l'égalisation face au Kazakhstan, qui apparaît comme l'équipe la moins capée de ce groupe de qualifications pour le Mondial-2022. La France, qui se déplace à Kiev samedi, est un adversaire d'un tout autre calibre pour l'Ukraine, deuxième à quatre points des Bleus.

Formateur dans l'âme, en témoigne son titre de champion du monde en 2019 chez les moins de 20 ans, Oleksandr Petrakov promet de faire son "possible" pour emmener son équipe au Qatar. Mais comme il occupe officiellement ce nouveau poste "par intérim", certains commentateurs craignent que cela ne sape son autorité auprès de certains joueurs. Petrakov lui balaie ce souci, répondant avoir été approché par le président de l'Association ukrainienne de football Andriy Pavelko, qui lui a demandé d'aider "peut-être pour 5 matches ou pour 55".

"J'ai répondu que je n'avais pas peur", a raconté le sélectionneur qui a déjà remplacé par des Ukrainiens les adjoints italiens de Shevchenko.

Des vétérans écartés

Avant de nommer Petrakov, le président de la fédération Pavelko avait dit sans ambages qu'il voulait que "Sheva" soit remplacé par l'ex-attaquant Sergiy Rebrov. Mais le plan a changé quand Rebrov, qui a auparavant entraîné le Dinamo Kiev et le club hongrois de Ferencvaros, s'est finalement engagé avec le club émirati d'Al-Aïn. Choisi à la dernière minute, le nouveau sélectionneur veut s'appuyer sur des joueurs qu'il a dirigés dans des équipes espoirs.

Parmi eux, l'attaquant Roman Yaremchuk, 25 ans, auteur d'un but splendide contre le Kazakhstan, détonnant lors du dernier Euro et qui a quitté en juillet La Gantoise pour le Benfica Lisbonne, et le gardien de but du Real Madrid Andriy Lunin, 22 ans. Réputé pour son franc-parler, Petrakov a aussi poussé vers la sortie des vétérans, estimant qu'il était temps pour Marlos et Junior Moraes du Shakhtar Donetsk, nés au Brésil et naturalisés ukrainiens, de laisser la voie libre à de "jeunes footballeurs".

Marlos Crédit: Imago

Moraes, 34 ans, ne sera pas de retour sur la pelouse avant octobre après une rupture des ligaments croisés en avril, tandis que Marlos, 33 ans, a annoncé sa retraite internationale. Petrakov "ne ressemble à aucun de ses prédécesseurs" et veut "faire son travail" plutôt que de "danser sous la direction des autres", décrypte le journaliste sportif Andriy Senkiv, dans son blog sur le site tribuna.com.

Le sélectionneur, qu'on peut toujours croiser dans le métro de Kiev, est "très réaliste et concret", note-t-il, indiquant toutefois qu'il "n'a jamais travaillé sous une telle pression". Petrakov "sait motiver", exige "une discipline de fer" et un esprit d'équipe mais, du fait de sa nomination dans l'urgence, aura moins de temps pour se préparer aux "matchs clés", observe de son côté le site football.ua.

