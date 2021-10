Il y’a un petit mois, j’ai reçu une information d’acteurs du football qu’au moment de sa signature à Nice, il aurait signé un document comme quoi il n’irait pas à la CAN, avait-il confié. Ça m’a ébranlé mais je me disais wait and see (…) Il y a quatre-cinq jours, il m’envoie un message où il dit vouloir 'privilégier son club dans une concurrence avec (Kasper) Dolberg et (Amine) Gouiri'et 'mettre en pause la sélection pendant un an'. J’ai eu une discussion houleuse avec lui où je l’ai blâmé ainsi que son club." Andy Delort n’a pas tardé à réagir aux propos de Djamel Belmadi, le sélectionneur de l’équipe d’Algérie. En conférence de presse ce jeudi, à la veille du match Algérie-Niger pour le compte des éliminatoires du Mondial 2022, ce dernier avait en effet expliqué l’absence de l’attaquant de l’OGC Nice . ", avait-il confié.."

J'espère simplement que mon choix sera compris

C'est le fruit d'une longue réflexion dont j'ai pu faire part à Djamel lors d'une discussion entre hommes, a précisé l’attaquant niçois. Je ne rentrerai pas dans les détails car c'est une discussion que je souhaitais garder privée. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en compte : tout d'abord, et c'est très important, le rôle qui est le mien en sélection. À côté de cela, je vais avoir 30 ans dans deux jours et je suis à un moment charnière de ma carrière : je viens d'arriver dans un club où l'exigence et la concurrence sont beaucoup plus élevées, je veux mettre toutes les chances de mon côté" Face aux propos de son sélectionneur, Delort a décidé de sortir du silence dans les colonnes de L’Equipe . ", a précisé l’attaquant niçois.

Concernant une présumée clause "anti-CAN" dans son contrat, Delort a démenti et assuré que c’était une "pure invention". "J'espère simplement que mon choix sera compris, les gens me connaissent, je suis quelqu'un d'entier et je donne toujours tout. Je pense que ce choix est important pour moi cette saison, mais je ne prends pas ma retraite internationale", a-t-il conclu.

