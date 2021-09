Tenus en échec par la Norvège mercredi (1-1) et mis sous pression dans l’après-midi par la victoire de Haaland et ses coéquipiers en Lettonie (0-2), les Pays-Bas devaient réagir samedi soir avec la réception du Monténégro. Mission accomplie pour les hommes de Louis van Gaal, à nouveau portés par Depay, auteur d’un doublé, et Wijnaldum également buteur (4-0). Les Néerlandais, à un point de la Turquie en tête du groupe G, accueilleront le leader mardi pour un match très important dans la course à la qualification à la Coupe du monde.

Déjà très en forme à Barcelone dans ce début de saison, Depay a poursuivi sur sa lancée en sélection. Face au Monténégro, il a été déterminant dans une première période où son pays a nettement dominé (14 tirs à 1, 72 % de possession) mais longtemps sans concrétiser. L’ancien joueur de Lyon a obtenu et transformé un penalty qui a permis aux Oranje de virer en tête à la pause (1-0, 38e).

Le plus dur était fait et la seconde période a viré à la démonstration. D’une frappe au premier poteau bien sentie, Depay s’est chargé de faire le break, son 30e but avec les Pays-Bas (2-0, 62e). Assez maladroit jusqu’ici, Wijnaldum s’est rattrapé en marquant au point de penalty après un joli service de Berghuis (3-0, 70e). Avant LE but de la soirée signé Gakpo. Chez lui, au Philips Stadion, le joueur du PSV a déclenché une frappe enroulée aux 25 mètres dans la lucarne (4-0, 76e) ! Comme premier but chez les A, on a vu pire. Une large victoire sans trembler avec des leaders en confiance. Idéal pour les Néerlandais avant de s’attaquer à un adversaire d’un autre calibre mardi : la Turquie pour le choc de ce groupe G.

