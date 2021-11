Gareth Southgate serait donc sur le point de devenir le sélectionneur le mieux payé de la planète. La FA tient à ce point à conserver le premier manager à avoir emmené l'Angleterre en finale d'un grand tournoi depuis Sir Alf Ramsey qu'elle lui proposerait un salaire annuel de 7 millions d'euros environ - plus primes - s'il acceptait de prolonger son contrat actuel de deux ans, jusqu'à la conclusion de l'Euro 2024 (*). Soit le double de ce que touchait Joachim Löw, près du triple des émoluments de Didier Deschamps et de Roberto Mancini, et le quintuple de ceux de Luis Enrique.

Sept millions, c'est autant que ce que touchait Fabio Capello lorsqu'il était à la tête des Three Lions; mais Capello, lui, avait cinq titres de champion d'Italie, deux d'Espagne et un d'Europe à son CV lorsqu'il accepta de prendre la succession de Steve McClaren en 2007, alors que le palmarès de Southgate consistait et consiste toujours en une feuille blanche. La FA n'avait d'autre choix que s'aligner sur le salaire qu'aurait proposé un grand club pour convaincre l'Italien de dire 'yes' - l'un des seuls mots qu'il connût dans la langue de Wayne Rooney à l'époque.

L'homme sans palmarès

La générosité de la Fédération anglaise se comprend. L'équipe anglaise, sempiternelle huitième et quart de finaliste sous Eriksson, Capello et Hodgson, est enfin sortie de presque vingt ans d'honorable médiocrité, pour assumer le statut de 'grande nation' du football qu'elle n'a jamais cessé de s'auto-attribuer. Quand elle échouait, et c'était souvent, ce n'était jamais parce qu'elle était tout simplement à son niveau; c'était, soit parce que la malchance et le corps arbitral s'étaient ligués contre elle, soit parce que les managers qui la dirigeaient avaient été incapables d'exploiter son potentiel.

Avec Southgate, vers qui la FA s'était tournée faute de mieux - faute de qui que ce soit d'autre, en fait - après le scandale qui avait contraint Sam Allardyce à démissionner, l'Angleterre a continué d'échouer; mais ce qui passe pour un échec est tout autre aujourd'hui.

Ce qu'est un échec pour la si jeune équipe de Gareth Southgate, c'est louper le coche en demi-finale de la Coupe du Monde de 2018 après avoir ouvert la marque contre la Croatie. C'est faire de même contre les Pays-Bas en demi-finale de la Ligue des Nations l'année suivante. C'est enfin atteindre cette finale, à l'Euro, face aux Italiens, marquer les premiers, une fois de plus, pour chuter au terme d'une séance de tirs au but. A chaque fois, en prolongation, comme si l'Angleterre était condamnée à vivre le supplice de Tantale, mourant de soif bien qu'entouré d'eau, une eau qui se retirait aussitôt que le malheureux en approchait les lèvres.

Les Anglais après la finale de l'Euro 2020 Crédit: Getty Images

Les Three Lions ont le plus gros réservoir

Qu'avait-il manqué à chaque reprise ? Un brin de réussite, un soupçon de chance, et, surtout, plus d'audace aux moments décisifs. Il est probable que le 3-4-3 qu'on vient de voir face à l'Albanie et à Saint-Marin (bilan : 15 buts inscrits, 0 concédé) sera remis dans la naphtaline aussitôt que l'adversaire sera plus relevé, pour laisser place à une version plus 'prudente' de la même formation, dans laquelle le positionnement des wing-backs (comprenez les pistons ou les latéraux) sera beaucoup plus bas que ce qu'on vit lors de la trêve internationale qui vient de s'achever - au point que la 'défense à trois' de l'Angleterre ressemblera à s'y méprendre à un back five.

C'était le choix qu'avait fait Southgate à Wembley le 11 juillet, en n'alignant que trois joueurs à vocation offensive face à une Italie pourtant épuisée par un tournoi étincelant; et cela ne surprendrait personne qu'il fasse le même choix l'automne prochain. La surprise, de toute façon, n'est pas une arme dont Southgate a coutume de se servir. Il a les défauts de ses qualités. La prudence peut se muer en timidité, le respect donné à l'autre en appréhension, le calme en apathie; et jusqu'à présent, lorsqu'il aurait fallu qu'il se fasse violence, il a préféré souffrir.

Il se peut que cela suffise, d'ailleurs, tant le réservoir de joueurs dont il dispose est d'une profondeur sans précédent dans l'histoire du football anglais du dernier demi-siècle, au point que beaucoup d'autres nations de premier plan devraient la jalouser. Le journaliste du Times Henry Winter s'est livré au petit jeu du XI des possibles laissés-pour-compte de la liste des 23 (ou 26, si la FIFA suivait l'exemple de l'UEFA) qui iront, ou, plutôt, qui n'iront pas disputer le Mondial de 2022, en n'incluant que des joueurs déjà capés par les Three Lions.

Southgate ou le gâchis d'un arsenal offensif sexy : "Quand on voit le banc..."

Voici cette équipe: Nick Pope; Kieran Trippier, Joe Gomez, Fikayo Tomori, Aaron Cresswell; Callum Hudson-Odoi, James Ward-Prowse, Ruben Loftus-Cheek; Ollie Watkins, Tammy Abraham et Harvey Barnes. Ce n'est pas trop s'avancer que suggérer que ce onze-là (dans lequel je remplacerais Cresswell par Marc Guéhi et Barnes par Conor Gallagher, tous deux étincelants avec le Palace de Patrick Vieira) se serait sans doute lui aussi qualifié pour la Coupe du monde à venir. Ce n'est pas exagérer que suggérer que ni Mancini, ni Flick, ni Enrique, ni Deschamps ne pourraient aligner une équipe C aussi compétitive que celle-là.

Il est donc on ne peut plus logique que les bookmakers - et pas seulement ceux dont le Royaume-Uni est le marché principal - placent aujourd'hui l'Angleterre au troisième rang des favoris pour le titre, à 7 contre 1, juste derrière le Brésil et la France. Ce n'est pas la trajectoire des Anglais en qualifications (aucune défaite, 26 points sur 30, différence de buts de +36) qui explique la faveur dont jouissent les Three Lions auprès des pronostiqueurs. Ce n'est pas même - pas seulement - leurs résultats depuis le Mondial de 2018. C'est d'abord l'extraordinaire richesse du squad sur lequel Southgate peut se reposer.

C'est qu'on n'a pas encore vu ce dont on est sûr que cette équipe est capable. Il y eut quelques performances de grande qualité, mais aucune qui frappât vraiment les esprits - hormis, peut-être, une victoire 3-2 sur l'Espagne à Séville en Ligue des Nations en octobre 2018, qui confirmait que la 4ème place du Mondial russe n'était pas un feu de paille.

Gareth Southgate avec ses joueurs lors de la finale de l'Euro 2020 Crédit: Getty Images

Southgate doit se "Manciniser"

Jamais un sélectionneur anglais n'a pu aligner autant de joueurs qui ont disputé une finale de Ligue des champions, avec Liverpool, Tottenham, Manchester City et Chelsea (*). Le sentiment demeure pourtant qu'à l'exception de Harry Kane et de Raheem Sterling, trop de ceux-là n'évoluent pas encore au même niveau et, surtout, avec la même liberté qu'ils le font avec leurs clubs. C'est en partie pour des raisons tactiques, dans le cas de Trent Alexander-Arnold, par exemple, qui ne figurait d'ailleurs pas dans la liste de l'Euro; c'est surtout en raison d'un curieux blocage psychologique qui, depuis des décennies (*), affecte les Anglais aux moments les plus délicats dans les grandes compétitions.

Cette étrange réticence qui les saisit alors n'est pas seulement le fruit de traumatismes répétés, dont la 'génération Foden' n'a d'ailleurs quasiment aucun souvenir, elle qui a tout gagné avec les sélections anglaises U17, U19 et U20. Elle vient aussi de leur sélectionneur, de son tempérament et de ses convictions. Southgate avance, mais à petits pas, en jetant souvent un coup d'oeil derrière lui, comme l'échappé qui n'arrive pas trop à croire qu'il aie distancé le peloton, le sent revenir et sent tout d'un coup l'acide lactique monter dans ses mollets.

"Southgate s'est raté sur cette finale, la défaite est pour lui"

L'aversion du risque qui le caractérise n'est pas un trait rédhibitoire en soi, comme l'ont prouvé les équipes de France dirigées par Aimé Jacquet et de Didier Deschamps - ou la seleçao de Carlos Alberto Perreira en 1994; mais au vu des richesses dont dispose Southgate, on doit se demander s'il ne ferait pas mieux s'inspirer de Roberto Mancini, de savoir oser, d'emblée, et de continuer d'oser, quand son premier réflexe est de protéger ce qu'il a acquis, mais qui, en football, peut être perdu en une fraction de seconde. Le moment doit venir où l'épargnant doit se faire spéculateur s'il n'entend pas tout perdre, comme l'Angleterre perdit ses trois rendez-vous les plus importants de ces cinq dernières années après avoir inscrit le premier but. Ce qui ne pouvait être une coïncidence.

Pour Southgate, cela signifie remettre en question des choix par défaut; se demander, entre autres, s'il convient vraiment de titulariser le duo Declan Rice - Kalvin Phillips comme s'il s'agissait d'une association indiscutable en milieu de terrain, quand Jude Bellingham figurerait dans le onze de départ de n'importe quelle autre sélection en Europe et est promis à entrer dans une dimension qui demeurera toujours étrangère à Rice et Phillips, si compétents soient-ils. Si ce n'est déjà fait.

Mais peut-être est-il dans la nature de Southgate de se hâter lentement, et si c'est le cas, souhaitons-lui bonne route, car ce que nous aurons alors aura valu la peine d'attendre.

(*) Treize au total: Alexander-Arnold, Henderson (Liverpool), Dier, Trippier, Kane, Winks (Tottenham), Chilwell, James, Mount (Chelsea), Sterling, Foden, Stones, Walker (Man City).

(*) Je serais presque tenté de dire: depuis le quart de finale perdu contre la RFA en quart de finale de la Coupe du Monde de 1970.

