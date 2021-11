Declan Rice, malade, est forfait pour les matches décisifs de l'Angleterre en éliminatoires du Mondial 2022, contre l'Albanie et Saint-Marin. "N'ayant pas été en mesure de s'entraîner depuis son arrivée à Saint-George's Park pour cause de maladie, le milieu de terrain est reparti à West Ham et ne prendra pas part aux rencontres des éliminatoires à venir", a écrit la FA dans son communiqué, tout en précisant qu'il n'allait pas être remplacé pour le moment.

Milieu récupérateur, Declan Rice avait participé à la victoire des Hammers contre Liverpool, dimanche (3-2), qui les a propulsés au troisième rang du classement de la Premier League. Il est aussi un titulaire indiscutable de la sélection (27 capes), ayant débuté tous les matches de l'Euro cet été. Deux autres titulaires habituels sont incertains : Mason Mount en raison d'une intervention chirurgicale dentaire et Luke Shaw, victime d'une commotion lors du derby contre City, samedi.

L'Angleterre est première du groupe I, avec trois points d'avance sur la Pologne et cinq sur l'Albanie, qu'elle recevra le 12 novembre à Wembley avant de se rendre à Saint-Marin le 15, pour la dernière journée.

