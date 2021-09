La France, comme en septembre 2013. À Kiev, où ils ne se sont jamais imposés dans leur histoire, les Bleus ont enchaîné un cinquième match sans victoire, toutes compétitions confondues. Comme face à la Bosnie, la prestation fut encore très insuffisante. Et, comme face à la Bosnie, les hommes de Didier Deschamps ont couru après le score (1-1). Anthony Martial a répondu au but du jeune Mykola Shaparenko, alors que Moussa Diaby a touché le poteau. Dans ces Éliminatoires pour la Coupe du monde 2022, la France reste malgré tout en tête de son groupe, avec 4 points d’avance sur la Finlande, son futur adversaire.

C’était donc un soir de première pour la France, mais pas le genre de premières que les entraîneurs apprécient. Les Bleus n’avaient jamais enchaîné cinq matches nuls de rang, toutes compétitions confondues. C’est désormais chose faite à l’issue d’un déplacement encore très compliqué en Ukraine, nation qui réussit généralement peu à la France. Didier Deschamps avait procédé à six changements au coup d'envoi par rapport à l’équipe qui a partagé les points avec la Bosnie. Ils n’ont pas produit l’électrochoc attendu et les Bleus n’auront été qu’intermittents face à une équipe très regroupée et audacieuse sur ses contres.

C’est d’ailleurs au terme d'une transition rapide que les Ukrainiens ont ouvert le score, alors qu’Anthony Martial venait de buter sur Andriy Pyatov après un rare bon échange en une touche entre Paul Pogba et Antoine Griezmann. Sur l’action suivante, Mykola Shaparenko s’est fendu d’une frappe sublime sur laquelle Hugo Lloris ne pouvait rien après un centre mal renvoyé par la défense (1-0, 44e). Auparavant, le portier des Bleus s’était montré décisif sur une reprise d’Andriy Yarmolenko, oublié au second poteau sur un corner (35e). L'Ukraine a été récompensée pour avoir chahuté des Bleus parfois coupables de gros errements.

