Théo Hernandez voit la vie en Bleu depuis ce jeudi, jour de sa première convocation en équipe de France. "Un grand jour... Quelle fierté de jouer pour son pays et de porter le maillot de l'équipe de France, MERCI", a écrit sur Instagram le défenseur de 23 ans évoluant à l'AC Milan. "Un grand merci à toutes les personnes qui ont cru en moi jusqu'ici, ceci n'est que le début d'une belle histoire", a-t-il ajouté.

L'arrière gauche au profil très offensif, frère du champion du monde Lucas Hernandez, compte parmi les quatre nouveaux joueurs appelés pour la première fois en équipe de France, avec les milieux Aurélien Tchouaméni (21 ans) et Jordan Veretout (28 ans), et l'attaquant Moussa Diaby (22 ans). "On connaît sa spécificité dans la phase offensive, il a corrigé certaines choses sur le plan défensif, il fait partie de ces arrières qui participent beaucoup au jeu", a commenté durant une conférence de presse Deschamps qui, au moment d'égrener les noms des heureux élus, a oublié de citer Hernandez.

Qualif. Coupe du monde Belgique : toujours blessé, De Bruyne restera chez lui IL Y A 2 HEURES

Son frère Lucas, latéral gauche titulaire des Bleus, ne figure pas dans le groupe de rentrée. Touché au genou gauche durant l'Euro, le joueur du Bayern Munich a été opéré début juillet et n'a pas encore repris la compétition. De son côté, Veretout a célébré sa première convocation en mettant en ligne la vidéo de l'annonce de la liste, fêtée par ses proches au moment où son nom a été cité par Deschamps. Quant à Diaby, l'ailier du Bayer Leverkussen a publié une photo de lui portant le maillot tricolore des Espoirs (12 sélections), et le message "La tête dans les étoiles".

Qualif. Coupe du monde Tchouaméni, Diaby, Theo Hernandez, Veretout : quelle chance à saisir pour les nouveaux ? IL Y A 2 HEURES