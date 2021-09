Sans son capitaine Cristiano Ronaldo, suspendu pour un carton jaune après avoir enlevé son maillot pour célébrer le but vainqueur contre l’Irlande la semaine passée (2-1), un Portugal sérieux et appliqué n’a pas tremblé en Azerbaïdjan (0-3). Bernardo Silva, André Silva et Diogo Jota ont concrétisé la domination portugaise. Les champions d’Europe 2016 prennent provisoirement la première place du groupe A en attendant le résultat de la Serbie.

Cette fois, les supporters portugais ont beaucoup moins sué. Après un match poussif face à l’Irlande et une victoire renversante en toute fin de match (doublé de CR7 à la 89e et 90e+6), leur équipe s’est rapidement mise à l’abri face à un adversaire vite dépassé. D’une reprise en aile de pigeon géniale sur un service de Bruno Fernandes, Bernardo Silva a ouvert le score (0-1, 26e). Le but du break ne s’est pas fait attendre avec encore une fois le joueur de Manchester United à la baguette. Son centre a été repris par Jota dont le geste manqué s’est transformé en passe décisive pour André Silva, seul aux six mètres (0-2, 31e).

Qualif. Coupe du monde Un doublé pour l'histoire : Ronaldo laisse Daei derrière lui 01/09/2021 À 20:56

Jamais mis en danger, les Portugais ont continué à jouer pour marquer en seconde période. Après avoir beaucoup raté (31e, 48e, 65e), Jota a finalement inscrit le troisième but de la tête sur un centre de Cancelo, auteur d’un excellent match (0-3, 75e). Deux victoires en autant de matches et un Cristiano Ronaldo qui est devenu seul recordman du nombre de buts en sélection : une trêve internationale idéale pour le Portugal.

Euro 2020 "C'est injuste, mais c'est le football" 27/06/2021 À 22:20