Il y aura un absent de grande marque lors de la Coupe du monde 2022. Soit le champion d'Europe en titre, soit celui de 2016. Soit les deux, d'ailleurs. Le tirage au sort des barrages effectué vendredi en a décidé ainsi en désignant le Portugal et l'Italie dans la même voie. Les Portugais et les Italiens, opposés respectivement à la Macédoine du Nord et à la Turquie en demi-finale dans la voie C, se disputeront un ticket pour le Qatar s'ils parviennent à se qualifier pour la finale. Les demi-finales de la voie A opposeront l'Ecosse à l'Ukraine et le Pays de Galles à l'Autriche, et celles de la voie B verront des affiches Russie - Pologne et Suède - République tchèque.

Des deux cadors de la voie C, l'Italie est la moins bien lotie. Si les Transalpins s'imposent en Macédoine du Nord, ils devront quoi qu'il arrive aller chercher leur qualification pour la Coupe du monde à l'extérieur, au Portugal ou en Turquie. La tâche sera donc loin d'être simple pour le champion d'Europe en titre, absent du Mondial en Russie en 2018. Il peut vraiment regretter les deux nuls face à la Suisse (1-1) et l'Irlande du Nord (0-0), qui l'ont privé d'une qualification directe pour la Coupe du monde.

Ibra et Lewy, têtes d'affiche de la voie B

La voie B est elle aussi relevée avec la Pologne de Robert Lewandowski et la Suède de Zlatan Ibrahimovic. L'une de ces deux stars, au moins, ne verra pas le Qatar. Avec un avantage pour le buteur du Bayern Munich par rapport à celui de l'AC Milan. Une finale potentielle aurait en effet lieu en Pologne, si toutefois les Polonais remportent leur demi-finale en Russie, quart de finaliste d'un Mondial 2018 disputé sur ses terres. De leur côté, Zlatan et ses coéquipiers recevront la République tchèque pour tenter d'accéder à la finale.

Dans la voie A, le Pays de Galles aura une très belle carte à jouer en recevant l'Autriche en demi-finale, avant une éventuelle finale à domicile. Une occasion à saisir pour disputer sa première Coupe du monde depuis 1958. Le match de la qualification pourrait avoir une saveur très british puisque l'Ecosse, absente du Mondial depuis 1998, accueille l'Ukraine dans l'autre demi-finale. Ces barrages auront lieu du 24 au 29 mars prochain sous forme de mini-tournois dans chaque voie, avec des demi-finales et une finale sur un match sec.

Le tirage au sort des barrages

Voie A

Ecosse - Ukraine

Pays de Galles - Autriche

Finale au Pays de Galles ou en Autriche

Voie B

Russie - Pologne

Suède - République tchèque

Finale en Russie ou en Pologne

Voie C

Italie - Macédoine du Nord

Portugal - Turquie

Finale au Portugal ou en Turquie

